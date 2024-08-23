Рынок акций РФ продолжает падать, индекс МосБиржи опустился ниже 2700п

Москва. 23 августа. Российский рынок акций в пятницу утром продолжает падать в условиях сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросших геополитических рисков из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях; индекс МосБиржи опустился ниже отметки 2700 пунктов, впервые с начала июня 2023 года.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2695,22 пункта (-1,12%), индекс РТС - 930,12 пункта (-1,12%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 3,2%.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%, "префы" потеряли в цене также 1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "ТКС Холдинга" (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) (+0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

Как отмечают аналитики "Интерфакс-ЦЭА", котировки российских акций в начале торгов в пятницу умеренно снижаются под давлением всех тех негативных факторов, которые влияют на рынок в последние полторы-две недели - опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России, а также возросшие геополитические риски из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях. При этом в целом позитивный внешний фон, в том числе растущие цены на нефть, не сильно помогают отечественному фондовому рынку.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе. Позитивные статданные по экономике США ослабили надежды трейдеров на резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) до конца текущего года. Внимание рынка теперь направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где проходит ежегодный экономический симпозиум. Мероприятие с участием Пауэлла начнется в пятницу в 17:00 мск. Эксперты полагают, что глава американского ЦБ, вероятно, даст понять, что Федрезерв не намерен смягчать политику столь агрессивно, как ожидает рынок, прогнозирующий снижение ставки на 100 базисных пунктов на оставшихся в этом году трех заседаниях.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз заявила в четверг, что не видит "серьезных красных флажков" в экономике США, которые требовали бы резкого снижения ставки. Федрезерву, по ее словам, следует смягчать политику постепенно. В свою очередь глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил необходимость методичного уменьшения ставки, а его коллега из ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения монетарной политики.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованный в четверг, показал более существенное, чем ожидалось, увеличение продаж жилья на вторичном рынке в США в июле. Кроме того, предварительные данные S&P Global за август свидетельствуют об ускорении темпов роста деловой активности в сфере услуг США. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе увеличился до 55,2 пункта с июльских 55 пунктов. Сводный PMI уменьшился в августе до 54,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, индикатор остается существенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о сохранении уверенного роста экономической активности.

Азиатские фондовые индексы не демонстрируют ярко выраженной динамики. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite подрастает на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%. Южнокорейский индекс Kospi теряет 0,2%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился всего на 0,04%.

Вместе с тем европейские фондовые площадки находятся уже в "зеленой зоне" - рост основных фондовых индикаторов региона составляет от 0,2% до 0,5%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает в ходе торгов на 0,34%, что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США в последний день недели.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе. Давление на рынок оказывают сигналы ослабления темпов роста экономики КНР, а также спада активности в промышленном секторе США. Кроме того, трейдеры надеются на снижение напряженности на Ближнем Востоке в результате переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые проводятся при участии США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 11:10 мск составила $77,63 за баррель, что на 0,53% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,5%, до $77,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,53%, до $73,4 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,5%, до $73,01 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела на 3%, WTI - на 3,2%.

По мнению аналитиков "БКС Мир инвестиций", "индекс МосБиржи, вероятно, будет находиться под давлением до заседания ЦБ РФ в сентябре. Сейчас на рынок давят несколько негативных факторов, включая риск продолжения ужесточения монетарной политики в России и усиления геополитических рисков. С технической точки зрения индекс МосБиржи находится в нисходящем тренде, ближайшая цель - 2700 пунктов, однако вероятность пробития этого уровня остается высокой. Тогда нужно наблюдать за отметкой 2650 пунктов. Тем не менее в среднесрочной перспективе индекс МосБиржи может вернуться в район 3000-3300 пунктов".

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова в четверг, как и во многие предыдущие дни, торги на рынке акций начались с попытки отскока. Однако очень быстро "медведи" взяли власть в свои руки, утопив за день индекс Мосбиржи на 1,5%. Причем вчерашнее падение сопровождалось ростом оборотов торгов, который по бумагам индекса МосБиржи превысил 100 млрд рублей. Увеличение оборота всегда говорит об усилении тренда.

"Сегодня распродажи обещают продолжиться, поскольку поводов для роста нет, а без них очень страшно покупать бумаги в канун выходных при нынешней геополитической ситуации", - считает Антонов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, на российском рынке продолжается снижение без отскока. Индекс МосБиржи в четверг с учетом вечерней сессии упал более чем на 2%. За месяц российский рынок потерял более 10%. Основные причины падения включают ожидания жесткой денежно-кредитной политики, слабые корпоративные отчеты и рост геополитических рисков.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 29,517 млрд рублей (из них 6,42 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,39 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) и 2,48 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").