Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 23 августа. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе. Позитивные статданные по экономике США ослабили надежды трейдеров на резкое снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) до конца текущего года. Внимание рынка теперь направлено на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле, где проходит ежегодный экономический симпозиум. Мероприятие с участием Пауэлла начнется в пятницу в 17:00 мск. Эксперты полагают, что глава американского ЦБ, вероятно, даст понять, что Федрезерв не намерен смягчать политику столь агрессивно, как ожидает рынок, прогнозирующий снижение ставки на 100 базисных пунктов на оставшихся в этом году трех заседаниях.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Сьюзан Коллинз заявила в четверг, что не видит "серьезных красных флажков" в экономике США, которые требовали бы резкого снижения ставки. Федрезерву, по ее словам, следует смягчать политику постепенно. В свою очередь глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил необходимость методичного уменьшения ставки, а его коллега из ФРБ Канзас-Сити Джеффри Шмид хотел бы увидеть новую экономическую статистику прежде, чем принимать решение о поддержке смягчения монетарной политики.

Отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR), опубликованный в четверг, показал более существенное, чем ожидалось, увеличение продаж жилья на вторичном рынке в США в июле. Кроме того, предварительные данные S&P Global за август свидетельствуют об ускорении темпов роста деловой активности в сфере услуг США. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в этом секторе увеличился до 55,2 пункта с июльских 55 пунктов. Сводный PMI уменьшился в августе до 54,1 пункта с 54,3 пункта месяцем ранее. Тем не менее, индикатор остается существенно выше отметки в 50 пунктов, что говорит о сохранении уверенного роста экономической активности.

Вместе с тем азиатские фондовые индексы не демонстрируют ярко выраженной динамики в пятницу. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,4%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:35 мск опустился всего на 0,01%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск теряет менее 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются на торгах в пятницу, но завершают неделю в минусе. Давление на рынок оказывают сигналы ослабления темпов роста экономики КНР, а также спада активности в промышленном секторе США. Кроме того, трейдеры надеются на снижение напряженности на Ближнем Востоке в результате переговоров о прекращении огня в секторе Газа, которые проводятся при участии США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,24 за баррель, что на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 1,5%, до $77,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени также на 0,03%, до $73,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 1,5%, до $73,01 за баррель.

На этой неделе Brent подешевела на 3%, WTI - на 3,2%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 22 августа выросла почти в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 17,06 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,735 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,14% и составил 104,54 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,16%, поднявшись до 916,32 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+2,88%), "Новотранс-001Р-03" (+1,2%) и "РЖД-28" (+0,76%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,9%), "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,41%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершило размещение выпуска 7-летних облигаций серии 006Р-10 объемом 5,9 млрд рублей. ГТЛК получила 5,9 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению городского пассажирского транспорта, за счет которых профинансирует производство отечественных автобусов. Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций с купонным доходом в размере 3% годовых. Размещение осуществлялось по закрытой подписке в пользу Минфина России.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) увеличило объем размещения облигаций серии 003P-13R со сроком обращения 3,5 года с "не менее 30 млрд рублей" до 55 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 130 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 22 августа. Техразмещение запланировано на 28 августа. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

СФО "СБ Секьюритизация" с 10:00 мск 22 августа до 15:00 мск 29 августа проводит сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса А объемом до 12 млрд рублей. Оригинатор размещения - Сбербанк (MOEX: SBER), портфель секьюритизации - необеспеченные потребительские кредиты, предоставленные физическим лицам. Ориентир ставки 1-го купона - около 18,8% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 20,49% годовых. Дата погашения займа - 26 августа 2033 года (срок обращения - около 9 лет) с амортизацией. Длительность 1-го купона составит 57 дней, остальные купоны - ежемесячные. Техразмещение бондов класса А, а также класса Б объемом до 3 млрд рублей запланировано на 30 августа. Потенциальным приобретателем облигаций класса Б является Сбербанк.

ООО "АгроДом" 27 августа начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей. Ставки квартальных купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6% годовых. Соответственно, ставка 1-го купона составит 24% годовых. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

ОАО "Российские железные дороги" установило ставку 10-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001P-18R объемом 15 млрд рублей на уровне 16,27% годовых. РЖД разместили бонды в марте 2020 года по ставке 6,44% годовых. Ставки 2-20-го купонов зависят от доходности ОФЗ и рассчитываются как премия 50 базисных пунктов к 7-летним ОФЗ.

Нижегородская малая технологичная компания "Хромос инжиниринг" установила ставку 2-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 22,75% годовых. Компания разместила выпуск в текущем месяце. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,75% годовых. Ставки 2-60-го ежемесячных купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4,75%. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация: по 10% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов, еще 60% - в дату окончания 60-го купона.

ООО "Феррум" установило порядок расчета ставок 14-25-го купонов по выпуску облигаций серии БО-01-001P. Ставки будут переменными, формула для расчета - ключевая ставка Банка России, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6,5% годовых. Размещение 5-летних облигаций номинальным объемом 250 млн рублей началось в октябре 2023 года и продлится до 19 сентября текущего года; на текущий момент размещены бумаги на 102,2 млн рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых, ставка 13-го купона - 20% годовых, купоны ежемесячные. По займу 4 октября предстоит исполнение оферты.

АО "Роснано" выставило на 30 сентября оферту по соглашению с владельцами по выпуску облигаций с госгарантией 8-й серии. Период предъявления бумаг к оферте - с 3 по 10 сентября. Цена выкупа определена в размере 83,35% от номинальной стоимости. Количество приобретаемых облигаций - не более 13,4 млн штук. Компания разместила 9-летний выпуск (с погашением в марте 2028 года) на 13,4 млрд рублей в апреле 2019 года. Купоны за займу переменные, рассчитываются в зависимости от значения 7-летних ОФЗ. Ставка текущего 11-го купона с выплатой 30 сентября - 14,49% годовых. В начале августа "Роснано" выкупило по оферте 99,6% последнего выпуска облигаций без госгарантии серии БО-002Р-02 на сумму 1,395 млрд рублей (номинальный объем эмиссии - 1,68 млрд руб.). Компания отмечала, что планирует после выкупа погасить выпуск. Данные два выпуска последние, находящиеся в обращении, облигации компании.

ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) допустило технический дефолт при выплате 2-го купона по облигациям серии 001Р-05, сообщает представитель владельцев облигаций (ПВО) ООО "Регион финанс". Объем неисполненных обязательств составил 9,5 млн рублей. Пятилетний выпуск на 200 млн рублей был размещен в феврале 2024 года. Ставка квартального купона установлена на уровне 19% годовых до погашения. По займу предусмотрена амортизация, начиная с ноября 2025 года. Ранее компания допустила дефолты еще по трем выпускам своих облигаций в обращении.