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16 августа 2024 года 19:47

Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением упавшей нефти

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ по итогам торгов в пятницу снизился на 0,4-0,5% под давлением наметившегося ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, заметного падения цен на нефть, а также ряда внутренних негативных факторов, в том числе опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2828,2 пункта (-0,35%), индекс РТС - 1002,12 пункта (-0,47%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 1,7%.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%, "префы" потеряли в цене 1,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,2%), "ТКС Холдинга" (+0,2%).

Цена золота в ходе торгов в пятницу достигла исторического максимума благодаря сильному спросу на надежные активы. Сентябрьские фьючерсы на золото на бирже Comex торгуются выше отметки $2493 за унцию. По сравнению с уровнем на закрытие предыдущей сессии они подорожали почти на 1,4%. Поддержку рынку оказывает усиление геополитической напряженности как на Ближнем Востоке, так и в украино-российском конфликте. Также трейдеры продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. При этом в целом ожидается, что по итогам трех оставшихся в этом году заседаний американский ЦБ в совокупности снизит процентную ставку на 100 базисных пунктов с нынешнего диапазона 5,25-5,5% годовых.

По мнению аналитиков, российский рынок акций к закрытию торгов 16 августа ушел в умеренный минус под давлением как наметившегося ухудшения ситуации на глобальных рынках капитала, в том числе заметного падения мировых цен на нефть. Кроме того, на рынок продолжили давить такие факторы, как опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банком России для борьбы с инфляцией, а также возросшие геополитические риски из-за нестабильной ситуации в приграничных с Украиной областях.

Азиатские рынки акций завершили торги в пятницу ростом на фоне общего усиления "аппетита к риску" благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив экономики США. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 3,6% вслед за подъемом котировок акций IT-компаний. Рост индикатора по итогам недели составил 8,7% - это наилучшая недельная динамика за 4 года. Значение китайского фондового индекса Shanghai Composite увеличилось на 0,1% по итогам торгов, гонконгского Hang Seng - на 1,9%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 2% по итогам сессии в пятницу, а австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,3%.

Европейские фондовые площадки также преимущественно находятся в "зеленой зоне", демонстрируя рост основных индексов региона на 0,3-0,8%.

Вместе с тем американские фондовые индексы начали торги в пятницу с негативной динамикой на фоне слабых статданных и существенного роста рынка в последние дни. В частности, торги в четверг закрылись уверенным ростом, при этом S&P 500 и Nasdaq завершили "в плюсе" шестую сессию подряд.

Число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это минимальный показатель с мая 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн. Согласно пересмотренным данным, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.

В свою очередь нефтяные котировки активно снижаются после существенного подъема ранее на этой неделе. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК подешевели на 1,53% - до $79,8 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже к этому времени опустились на 1,69% и составляли $76,84 за баррель. Негативными факторами для рынка выступают статданные из Китая, указавшие на сокращение объемов нефтепереработки в прошлом месяце на 6,1% в годовом выражении - до минимума с октября 2022 года.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль начал переговоры в Дохе с международными посредниками об условиях перемирия в Газе, при этом западные СМИ пишут, что ливанское движение "Хезболла" не будет наносить удар по Израилю во время переговоров.

По словам руководителя отдела управления акциями УК "Первая" Антона Кравченко, российский рынок акций завершил неделю без ярко выраженной динамики на фоне пониженной торговой активности и невысокой ликвидности. Индекс МосБиржи снизился на 0,35%, оставшись в диапазоне 2800-2900 пунктов. Позитивный эффект для индекса от умеренного ослабления рубля частично компенсировало снижение котировок нефти марки Brent, которое негативно повлияло на акции экспортеров нефти, занимающих основной вес в индексе.

"Общие пессимистичные настроения рынка связаны с данными по недельной инфляции, которая, вопреки сезонности, выросла с 0% до 0,05%. Таким образом, возрастает вероятность повышения в сентябре ключевой ставки ЦБ до 20% годовых. Кроме того, рынок находится под давлением возросших геополитических рисков", - считает Кравченко.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, "зарубежные фондовые площадки в пятницу пытаются сохранить оптимистичный настрой и завершают неделю уверенным приростом, укрепляясь в надеждах смягчения монетарных условий в США в осенний период. Вскоре рынкам, впрочем, предстоит пройти проверку на прочность важными среднесрочными сопротивлениями. В свою очередь, российский рынок акций к окончанию основных торгов 16 августа находился в сдержанном минусе, так и не получив драйверов для восходящего движения. По итогам недели индексы МосБиржи и РТС потеряли 0,7% и 3,3% соответственно".

По мнению Кожуховой, "на следующей неделе российский фондовый рынок останется в условиях рисков развития нисходящего движения из-за отсутствия фундаментальных факторов для разворота наверх в контексте высоких процентных ставок и геополитической напряженности. Ближайшее краткосрочное сопротивление для индекса МосБиржи расположено у 2900 пунктов, а среднесрочное - в районе 3110 пунктов. Индикатор может направиться к указанным отметкам в случае коррекционного отскока, причиной которого могло бы стать ослабление рубля и повышенный интерес к акциям экспортеров. В целом же можно говорить об опасности пробоя поддержки 2800 пунктов и движения в район 2765 пунктов. Индекс РТС, в то же время, может закрепиться ниже 1000 пунктов".

По мнению аналитиков "БКС Мир инвестиций", "на российском рынке акций преобладает слабость. Если индекс МосБиржи не сможет удержаться на уровне 2800 пунктов, то в ближайшее время есть все шансы обновить минимумы года. Тем не менее в среднесрочной перспективе можно ожидать восстановления бенчмарка и его возвращения в диапазон 3000-3300 пунктов. В США в среднесрочной перспективе также возможно продолжение роста, поскольку из всех макропоказателей ухудшилась только статистика по безработице - она оказалась выше ожиданий, остальные макроэкономические данные позитивны для рынка при условии, что не будет выходить новой плохой статистики".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 35,42 млрд рублей (из них 4,28 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,77 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,55 млрд рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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