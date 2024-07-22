Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали незначительную смешанную динамику, несмотря на повышение UST

Москва. 22 июля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметке 72,08% от номинала (их доходность подросла на 0,3 базисного пункта, до 8,83% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подорожали на 26,6 базисного пункта, до 72,97% от номинала (доходность опустилась на 3,4 базисного пункта и составила 8,49% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1,6 базисного пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене всего 0,1 базисного пункта, подешевев до 56,77% от номинала (его доходность выросла на 0,3 базисного пункта - до 9,78% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 2,8 базисного пункта, до 79,55% от номинала (доходность увеличилась на 4,9 базисного пункта, до 17,18% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подросли на 0,2 базисного пункта, до 70,96% от номинала (их доходность упала на 1,6 базисного пункта и составила 16,47% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году, напротив, опустились на 6,5 базисного пункта, до 67,49% от номинала (доходность выросла на 3,4 базисного пункта, составив 13,89% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 73,4 базисного пункта - до 67,97% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 22 июля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют небольшое повышение на политических новостях США.

Президент страны Джо Байден накануне объявил о решении снять свою кандидатуру с президентских выборов. Он заявил, что делает это в интересах своей партии и страны. Байден также выразил поддержку вице-президенту Камале Харрис в качестве нового претендента на пост президента от демократов.

Неделей ранее на предвыборном митинге было совершено покушение на кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.