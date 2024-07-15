Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне очередного смягчения требования об обязательной продаже валютной выручки

Москва. 15 июля. Китайский юань повышается на Московской бирже днем в понедельник, рубль немного дешевеет на фоне решения правительства РФ смягчить обязательный порог продажи валютной выручки с 60% до 40%. Курс юаня составил 12,02 руб. в 15:00 мск, что на 4,6 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 20 копеек, до 88,11 руб./$1, контракт EURRUBF, напротив, уменьшился на 6 копеек, до 95,84 руб./EUR1.

Требование об обязательной репатриации валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами смягчено второй раз менее чем за месяц.

Ранее экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. В конце июня правительство объявило о снижении этого порога до 60%. Теперь же, как сообщила пресс-служба кабинета министров, этот порог снижен до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно будет репатриировать уже менее половины внешней выручки.

"Решение принято с учётом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности", - сказано в сообщении.

Требование об обязательной репатриации валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года. В апреле после непростого обсуждения - так, против обязательной продажи традиционно выступал Банк России - мера была продлена, причем не до конца года, как изначально предполагалось, а сразу на год, до 30 апреля 2025 года.

Часть требований при продлении была смягчена (например, с 90 до 120 дней был увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами), при этом основные пороги - зачисление не менее 80% выручки и продажа не менее 90% от этого объема - тогда власти менять не стали.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. Правительство, аргументируя необходимость продления обязательной продажи валютной выручки, заявляло, что она показала свою эффективность в стабилизации ситуации на валютном рынке.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, в свою очередь, не раз говорила, что обязательная продажа не оказывает значимого влияния на динамику курса рубля и является больше психологическим фактором. "Мы считаем, что важность этой меры для рынков второстепенна. Скорее она имеет психологическое значение для некоторых экономических субъектов, которые не анализируют торговые балансы", - отмечала она.

При этом, говорила Набиуллина, ЦБ рассчитывает, что если обязательная продажа и будет продлена, то "сама жесткость требований будет постепенно ослабевать и придет больше понимания, что здесь работают именно рыночные факторы".

Аналитики допускали, что укрепление рубля в первые дни после введения американских санкций против Московской биржи и прекращения биржевых торгов долларом и евро в России может подтолкнуть власти к корректировке режима обязательной продажи экспортной выручки.

Снижение правительством РФ уровня обязательств по продаже экспортной выручки до 40% позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 руб./$1, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"Правительство в пятницу опубликовало решение о снижении уровня обязательств по продаже экспортной выручки - изначально экспортеры были обязаны зачислять на российские счета 80% своих доходов, однако в 20-х числах июня порог был понижен до 60%, а теперь эта цифра снижена до 40%. Это означает, что продажи крупнейших экспортеров, которые в последние три месяца составляли в среднем $14 млрд в месяц, могут потенциально сократиться на $5 млрд, что позволит предотвратить избыточное укрепления курса рубля вследствие реализации санкционного пакета 12 июня и проблем с внешними платежами. Как нам кажется, такая мера позволит стабилизировать курс рубля вблизи 90 руб./$1, чего, видимо, и добиваются экономические власти", - пишут эксперты банка.

Курс пары "юань-рубль", вероятно, останется вблизи уровней 11,75-12,25 рубля за юань в ближайшие дни, сообщается в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошлой неделе не показывал выраженную динамику. Впрочем, на выходных правительство объявило о дальнейшем смягчении мер валютного контроля - теперь порог обязательной продажи валютной выручки снижен уже до 40%. По данным ЦБ, с начала 2023 года доля продаваемой экспортерами выручки не опускалась ниже 60%, и номинально последние новации пока не меняют баланс предложения на рынке. На этом фоне для курса все еще сохраняет свою актуальность диапазон в 11,75-12,25 руб./юань", - пишут эксперты банка.

Также они напоминают, что по итогам прошлой недели нефтяные цены все же снизились. Глобальное ослабление доллара компенсировалось опасениями более низкого спроса на черное золото в связи с замедлением экономического роста. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $84,9 за баррель. На фоне утренней публикации слабой экономической статистики в Китае котировки, по мнению аналитиков, рискуют задержаться ниже $85 за баррель.

Цены на нефть умеренно опускаются днем в понедельник после снижения по итогам прошлой недели.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 0,14%, до $84,9 за баррель. Фьючерсы на WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,17%, до $82,06 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,7%, WTI - на 1,1%.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали данные из Китая. Темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 4,7% в годовом выражении с 5,3% в предыдущем квартале, сообщило Государственное статистическое управление.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на одну и составило 478 единиц. Показатель снизился по итогам пятой недели из последних шести и обновил минимум с декабря 2021 года. Число газовых установок также понизилось на одну и составило 100.