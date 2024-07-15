Прогнозная цена акций банка "Санкт-Петербург" составляет 445 руб. - SberCIB

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 445 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка.

"Эмитент отчитался за первое полугодие по РСБУ. Чистые процентные доходы банка выросли на 52% год к году. Все из-за роста чистой процентной маржи. А во втором полугодии она может увеличиться еще сильнее, если центробанк повысит ключевую ставку до 18% годовых. По нашим расчетам, по итогам первого полугодия банк может направить на дивиденды 40% чистой прибыли по МСФО или 21 рубль на одну обыкновенную акцию. Возможная дивдоходность - 6%, - указывают эксперты. - В 2024 году чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" может составить 50 млрд рублей. Прогнозные мультипликаторы P/E и P/BV на 2024 год - 3,4 и 0,8 соответственно".

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