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09 июля 2024 года 15:32

Рубль днем немного сократил темпы снижения в паре с юанем, продолжает торговаться в узком диапазоне

Москва. 9 июля. Китайский юань частично растерял утренний рост на Московской бирже днем во вторник. Рубль лишь незначительно дешевеет, продолжая торговаться в узком диапазоне. Курс юаня составил 11,92 руб. в 15:00 мск, что на 1,3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларами и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 30 копеек, до 87,87 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 56 копеек, до 94,78 руб./EUR1.

Федеральный бюджет РФ в январе-июне 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 929 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина. Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-мае дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 730,4 млрд рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 983 млрд рублей, или 0,5% ВВП. В первом полугодии прошлого года дефицит составлял 2,35 трлн рублей, или 1,4% ВВП.

Доходы бюджета за полгода составили 17,093 трлн рублей, что на 38% больше показателя января-июня 2023 года, расходы - 18,022 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3%.

Министерство отмечает, что в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в первом полугодии составили 11,395 трлн рублей и увеличились на 26,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Нефтегазовые доходы составили 5,698 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 68,5%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть.

Курс пары "юань-рубль", вероятно, пока останется в диапазоне 11,75-12,25 рубля за юань, принципиально значимых для валютного рынка событий нет, а биржевой объем торгов китайской валютой остается низким, говорится в материале аналитиков банка "Санкт-Петербург".

Материалы от Банка России, которые выйдут во вторник, раскроют ряд подробностей о ситуации на валютном рынке в июне, но их публикация вряд ли повлияет на динамику курса пары, отмечают эксперты.

Курс пары "юань-рубль", скорее всего, останется в "боковике" с границами 11,5-12 рублей за юань до конца текущего лета, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Рубль приступил к плановому восстановлению после падения с начала июля на 3%. Юань ожидаемо не прошел уровень в 12 рублей и от локального максимума потерял уже более процента. Краткосрочный потенциал вниз у инвалют еще около процента. Cреднесрочно не ожидается больших всплесков, валютные пары могут продолжать курсировать в боковике до конца лета. Например, для юаня это область с несколько размытыми границами 11,5-12 рублей, - пишет аналитик в обзоре. - Против сильного падения инвалют (аналогичного июньскому) выступают факторы снижения нормативов репатриации выручки и секвестра лимитов продажи валюты в рамках бюджетного механизма. А ограждают нацвалюту от обширной девальвации валютные барьеры государства жесткая ДКП ЦБ и объемы обязательной продажи выручки экспортеров".

Нефтяной рынок снижается во вторник, трейдеры оценивают последствия урагана "Берил" и ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Пауэлл во вторник представит полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в банковском комитете Сената США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $86,44 за баррель, что на 0,36% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,41%, до $81,99 за баррель.

Ураган "Берил", обрушившийся на побережье Техаса в понедельник, спровоцировал проливные дожди и стал причиной массовых отключений электричества. Он также привел к приостановке операций американского СПГ-завода Freeport LNG, который пока не возобновил операции. Тем не менее, последствия урагана оказались менее серьезными, чем ожидалось.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на ежемесячные обзоры по нефтяному рынку ОПЕК и Международного энергетического агентства, которые будут обнародованы в среду и четверг соответственно.

Банк России во вторник, 9 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 756,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 420 млрд рублей и спросе 1 трлн 756,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,91% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 2 июля, банки разместили 2 трлн 316,2 млрд рублей (при лимите 2 трлн 980 млрд рублей и спросе 2 трлн 316,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,92% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 332,5 млрд рублей (при лимите 1 трлн 760 млрд рублей и спросе 1 трлн 332,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,93% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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