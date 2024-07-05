Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 июля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий возможного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на июльском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Торги на американских фондовых биржах в четверг не проводились в связи с праздником (День независимости).

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в пятницу, исключением выступает только южнокорейский рынок. Японский Nikkei 225 по итогам торгов опустился всего на 0,003%. Причинами этого стали укрепление курса иены, статданные и фиксация прибыли после роста рынка в последние дни, отмечают аналитики. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:27 МСК уменьшился на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:22 МСК снизился на 0,2%. Между тем южнокорейский индекс Kospi к 8:23 МСК увеличился на 1% и обновил рекорд за 2,5 года (с января 2022 года).

В свою очередь цены на нефть эталонных марок опускаются утром в пятницу. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $87,09 за баррель, что на 0,39% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты выросли в цене на 9 центов, до $87,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене на 0,26%, до $83,66. В четверг биржи в США были закрыты в связи с празднованием Дня независимости, а днем ранее контракт завершил торги на уровне $83,88 за баррель, максимальном с 16 апреля.

Днем ранее стало известно, что коммерческие запасы нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе упали на 12,16 млн баррелей. Товарные запасы бензина и дистиллятов также существенно снизились, что говорит о высоком спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 июля снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 5,416 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,633 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,05% и составил 104,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 904,66 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Роснефть-001Р-04" (-0,45%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,44%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "Новотранс-001Р-03" (+0,7%), "МТС-001P-23" (+0,59%) и "ТМК БО-07" (+0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Селлер" (бренд "Техпорт") завершило размещение выпуска 2-летних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Размещение продолжалось с 26 марта. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 8% от номинала будет погашено в даты окончания 13-22-го купонов, по 10% от номинала в даты завершения 23-24-го купонов.

ПАО "Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-07 с "не менее 5 млрд рублей" до 12 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ - 190 базисных пунктов. Купоны по займу будут переменными и ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Книга заявок была переподписана более чем в два раза. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов. Техразмещение запланировано на 9 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 16,89% годовых. Компания разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-05 на уровне 16% годовых. Десятилетний выпуск объемом 2,4 млрд рублей был размещен в июле 2015 года по ставке 13% годовых. Ставка текущего купона - 15% годовых. Пятнадцатого июля по выпуску предстоит исполнение оферты.

"Феррони" установило ставку 34-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск объемом 250 млн рублей в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на 7 рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты выплат 30-45-го купонов.

ООО "Смартфакт" установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-03-001Р на уровне 20,25% годовых. Размещение 3-летних облигаций номинальным объемом 200 млн рублей началось 6 июня; на текущий момент размещены бумаги на 143,4 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 21,75% годовых. Ставки 2-36-го купонов являются переменными, формула для расчета: ключевая ставка Банка России, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4,25% годовых. Купоны ежемесячные.