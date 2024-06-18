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18 июня 2024 года 11:40

Рынок акций РФ утром снижается во главе с бумагами Северстали, индекс МосБиржи локально просел к 3150п и отскочил

Москва. 18 июня. Рынок акций РФ утром во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей накануне нефти (Brent превысила $84 за баррель); индекс МосБиржи локально падал в район 3150 пунктов во главе с бумагами "Северстали" (-12,8%) после отсечки дивидендов компании за предыдущие два квартала.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3169,85 пункта (-0,4%, минимум сессии - 3152,89 пункта), индекс РТС - 1121,36 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 июня, составляет 89,0499 руб. (-0,016 руб.).

Акции "Северстали" снизились до 1603,8 рубля (-12,8%); компания выплатит 191,51 рубля за IV квартал 2023 года и 38,3 рубля за I квартал 2024 года. Вес бумаг в индексах МосБиржи и РТС составляет 2,52%.

Также подешевели акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,2% и -0,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, негативные фундаментальные факторы в РФ остаются преобладающими.

Внешний фон во вторник умеренно позитивный: цены на нефть стабильны после скачка вверх накануне, настроения на мировых фондовых площадках после обновления американскими индексами очередных рекордов преимущественно оптимистичные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI приостановили рост у сопротивлений $84,6 и $80 за баррель соответственно, целью дальнейшего роста могут выступить майские максимумы $86 и $81,5 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневного графика). Текущее восстановление котировок на данный момент проходит главным образом в рамках коррекции на фоне сезона летних автомобильных поездок в США. Близость президентских выборов в стране и высокие цены на бензин, однако, могут заставить США вновь пойти на использование своих стратегических нефтяных резервов, отмечает аналитик.

На рынке акций РФ краткосрочные покупатели пока не проявляют уверенности, хотя в целом индексы МосБиржи и РТС сохраняют потенциал развития восходящей коррекции в район 3270 пунктов и 1155 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Оптимизм в РФ в условиях перспективы усиления налоговой нагрузки и ужесточения монетарных условий, однако, остается хрупким. Страны ЕС также намерены к 27 июня согласовать 14-й пакет антироссийских санкций, который может включать ограничения на транспортировку газа. Получается, что российский рынок не прочь подрасти, но негативные фундаментальные факторы на данный момент остаются преобладающими, считает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок акций РФ продолжит прыгать по волнам волатильности.

Никаких дополнительных негативных новостей с начала недели не появилось. То, что бюджетный комитет Госдумы РФ одобрил законопроект о повышении налога на прибыль с 20% до 25%, было ожидаемым и уже учтено в котировках. Это лишит бизнес дополнительных 6,25% прибыли, на столько же упадут дивиденды. Немного смущает то, что рынок проигнорировал рост нефти, которая дошла до цели восходящего движения - $84 за баррель Brent. Поводов для закрепления выше этого сопротивления пока не наблюдается, поэтому спекулянтам можно присоединяться к нисходящей траектории нефти, как только она будет сформирована, считает эксперт.

Индекс МосБиржи во вторник будет искать равновесный уровень и пытаться лечь в боковик. Пока картина складывается такая, что наиболее вероятным сценарием будет колебания индикатора вокруг отметки 3200 пунктов. Однако стоит помнить, что негативные настроения сейчас превалируют, и плохие новости могут спровоцировать очередной обвал рынка к 3000 пунктам, полагает Антонов.

Продолжается укрепление рубля, который в паре с юанем опустился ниже 12 руб./юань. Скорее всего, экспортеры начали заблаговременно собирать рубли под июньскую уплату налогов, а многие компании сокращают юаневую "подушку безопасности" в пользу рублевых инструментов, которые дают большую доходность, заключил представитель "Алор брокер".

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, снижение рынка при невысокой активности инвесторов можно расценить как стабилизацию ситуации. Однако баланс достаточно хрупкий, на рынке крайне мало покупателей, поэтому любой негатив будет восприниматься остро из-за этого дисбаланса.

"По нашим оценкам, индекс МосБиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 3160-3200 пунктов. Дивидендная отсечка в акциях "Северстали" приведет к снижению индекса на 0,3% в начале торгов. Учитывая пример НЛМК, который не так давно тоже прошел через отсечку, быстрого восстановления котировок бумаг компании не ждем. Но и само падение не должно быть глубоким, все же "Северсталь", в отличие от НЛМК, планирует выплачивать дивиденды ежеквартально", - считает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", настроения на российском рынке пасмурные. Спад в сегменте суверенного долга возобновился: индекс RGBI накануне обновил минимум с марта 2022 года. Таким образом, участники рынка могут дисконтировать в котировках возможное повышение ключевой ставки Банком России на заседании в июле, что оказывает давление и на рынок акций.

"Магнит" объявил о начале работы маркетплейса "Магнит маркет" в Москве. Первые тестовые пункты выдачи заказов (ПВЗ) "Магнит маркет" были открыты в Москве в конце марта. В настоящее время сеть ПВЗ маркетплейса в столице объединяет более 300 пунктов. До конца лета их количество планируется увеличить до тысячи, отмечают эксперты.

В понедельник на Московской бирже возобновились торги бумагами "МД Медикал Груп" (MOEX: MDMG) после завершения процесса редомициляции. Компания обладает хорошими перспективами для роста в долгосрочной перспективе благодаря лидирующим позициям в востребованной специализации репродуктивной медицины. Помимо этого, смена кипрской юрисдикции на российскую означает возобновление дивидендных выплат, которые были приостановлены с 2022 года, отмечают эксперты.

Во вторник заканчивается срок действия оферты для нерезидентов на выкуп до 4,2% акций "МТС"; "О''Кей" (MOEX: OKEY) провела делистинг GDR с Лондонской фондовой биржи.

В США накануне фондовые индексы выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq (+1%), при этом S&P 500 (+0,8%) обновил исторический максимум в 30-й раз с начала года. Инвесторы оценивали заявления представителей Федрезерва и корпоративные новости.

Федеральная резервная система может подождать до декабря со снижением базовой процентной ставки, заявил глава Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари на минувших выходных. Дальнейшие действия ФРС будут зависеть от статданных, добавил он.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам июньского заседания. Медианный прогноз руководителей американского ЦБ теперь предполагает, что ставка будет уменьшена лишь один раз на 25 базисных пунктов в 2024 году.

Тем временем индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, вырос в июне до минус 6 пунктов с минус 15,6 пункта в мае. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали повышения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 9 пунктов.

В Азии во вторник также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng остался на уровне понедельника), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE, DAX подросли на 0,1-0,3%, CAC40 просел на 0,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам двухдневного заседания сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на этом уровне, который является максимальным за 12 лет, по итогам пятого заседания (с ноября 2023 года). До этого австралийский ЦБ поднял ставку в общей сложности на 425 базисных пунктов за два года.

Как отмечается в заявлении RBA, инфляция оказалась устойчивой и "остается выше целевого уровня". Темпы роста потребительских цен замедляются, "но происходит это медленнее, чем ожидалось ранее, и они остаются высокими".

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются после роста накануне на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках и ожиданиях роста спроса на топливо с учетом начавшегося автомобильного сезона; Brent превысила $84 за баррель.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $84,14 за баррель (-0,1% и +2% накануне), июльская цена WTI - $80,23 за баррель (-0,1% и +2,4% в понедельник).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-2,1%), бумаги "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-2%), МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (-2%).

Выросли бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+5,4%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+4,4%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,25 млрд рублей (из них 3,86 млрд рублей пришлось на акции "Северстали", 1,01 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 967,35 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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