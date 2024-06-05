Котировки евробондов РФ в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне растущих в цене UST

Москва. 5 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали смешанную динамику на фоне плавно растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 32 базисных пункта, подешевев до 72,3% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 8,69% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 66,93% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 базисных пункта). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 8 базисных пунктов - до 57,87% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 9,9% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 79,5% от номинала (доходность увеличилась на 6 базисных пунктов - до 16,01% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 2 базисных пункта, подорожав до 74,52% от номинала (их доходность не изменилась и составила 14,89% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 69,51% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, до 12,73% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 25 базисных пунктов - до 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют плавный рост, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Глобальные инвесторы следят за статданными в надежде понять, как они повлияют на мнение руководства Федеральной резервной системы относительно процентных ставок. Как стало известно в среду, количество рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на минимальные за четыре месяца 152 тыс. после роста на пересмотренные с понижением 188 тыс. в апреле, по данным отраслевой организации ADP Employer. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, в среднем ожидали роста показателя в прошлом месяце на 175 тыс., как и респонденты The Wall Street Journal.