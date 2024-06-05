"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Dollar Tree с целью $149 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,8%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет в среду, 5 июня. Ожидается рост выручки до $7,65 млрд и прибыль на акцию в $1,43. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках бокового тренда, отталкиваясь от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении "стоп-приказа" на уровне $110 риск на портфель составит 0,43%", - указывают в "Финаме".

Dollar Tree - американская сеть магазинов фиксированной цены, продающая товары по цене $1.

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