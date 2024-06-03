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03 июня 2024 года 19:40

Рубль в понедельник уверенно вырос к основным валютам в ожидании заседания ЦБ и несмотря на падение цен на нефть

Москва. 3 июня. Доллар США, евро и китайский юань сильно упали на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на первых торгах месяца в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке и несмотря на сильное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 89,09 руб./$1 в 19:00 мск, что на 1,01 рубля ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 96,99 руб./EUR1, подешевев на 73,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 88,65 копейки, до 92,64 руб. Курс китайского юаня снизился на 11,55 копейки - до 12,27 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос по итогам торгов в понедельник после падения в конце прошлой недели и несмотря на сильное снижение цен на нефть, а также сообщение Минфина о повышении оценки дефицита федерального бюджета на 2024 год. Поддержку рублю оказывают ожидания, что Банк России сохранит жесткую денежно-кредитную политику по результатам пятничного заседания совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Минфин РФ повысил оценку дефицита федерального бюджета на 2024 год до 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, с 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП, утвержденных сейчас. Оценка доходов понижена с 35,065 трлн рублей (18,3% ВВП) до 35,062 трлн рублей. При этом прогноз поступления дополнительных нефтегазовых доходов снижен с 1,821 трлн рублей до 1,053 трлн рублей. Расходы ожидаются больше утвержденных законом параметров - 37,182 трлн рублей (19,4% ВВП) вместо 36,660 трлн рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга увеличен до 26,680 трлн рублей с 26,637 трлн рублей, внешнего, напротив, снижен до $63 млрд с $64 млрд.

Новые параметры бюджета основаны на прогнозе ВВП в текущем году в объеме 191,437 трлн рублей и инфляции 5,1% (ранее 179,956 трлн рублей и 4,5%).

"Очередная волна укрепления рубля может быть вызвана сохраняющимися проблемами с оплатой импорта, что сокращает спрос на него, а значит, и на иностранную валюту. К тому же на выходных появилась информация, что G7 и ЕС обсуждают ограничения против банков, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС) - российский аналог SWIFT. Это способно в том числе затруднить оплату поставляемых в Россию товаров. В то же время ситуация с бюджетным дефицитом складывается не в пользу рубля. Минфин повысил его оценку на 2024 г. Вместе с заметно просевшими ценами на нефть это делает текущий курс рубля завышенным с точки зрения экономических интересов государства", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Значительное укрепление рубля связано с предстоящим заседанием ЦБ и ожиданиями повышения ключевой процентной ставки. Если ставку повысят, это может оказать влияние на потребительский спрос, а значит, привести к снижению импорта при сохраняющемся достаточно высоком притоке валютной выручки на фоне относительно дорогой нефти и сохраняющегося указа по продаже этой выручки рядом российских экспортеров. Также спрос на рубль будет стимулироваться привлекательными доходностями даже в самых консервативных финансовых инструментах", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

"Основным событием текущей недели станет заседание Банка России по ключевой ставке. С момента предыдущего заседания ЦБ вероятность подъема ключевой ставки заметно повысилась. В пользу такого варианта свидетельствуют сохранение повышенной экономической, потребительской и кредитной активности, а также отсутствие устойчивого тренда замедления инфляции и нестабильность инфляционных ожиданий населения. Проинфляционные риски поддерживаются такими факторами, как летняя индексация тарифов, гибель урожая из-за заморозков, а также возможное сокращение предложения импорта из-за сложностей во внешних расчетах за него. Кроме того, сама риторика представителей ЦБ за последнее время заметно ужесточилась. Фактические денежно-кредитные условия на рынке продолжают ужесточаться, отражая соответствующие ожидания участников. Однако повышать ставку было бы логично на опорном заседании в конце июля - вместе с изменением макропрогноза. Ожидаем, что 7 июня ЦБ сохранит ставку на уровне 16%, но вместе с тем ужесточит риторику и просигнализирует рынку таким образом, что ожидания начала смягчения процентной политики могут полностью сместиться на 2025 год", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок начали резко снижаться вечером в понедельник, инвесторы продолжают оценивать итоги прошедшей в выходные встречи ОПЕК+.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 3,28%, до $78,44 за баррель. Brent торгуется на минимуме с начала февраля. Фьючерсы на WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 3,38%, до $74,38 за баррель.

На прошлых выходных ОПЕК+ продлила действующие квоты по добыче сразу на весь следующий год. При этом дополнительные ограничения в 2,2 млн баррелей в сутки, действовавшие в первом полугодии, продлены до конца сентября, после чего они на ежемесячной основе будут в течение года убираться, хотя процесс может быть приостановлен или отменен в зависимости от ситуации на рынке.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 4 июня на 81,6 копейки, до 89,3755 руб./$1, и уменьшил курс евро на 91,87 копейки, до 96,8721 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник упал на 62,34 копейки по отношению к пятнице и составил 89,4267 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 81,61 копейки, до 89,3629 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 375,667 млн, из которых $361,104 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 014,563 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 72,72 копейки, до 96,9184 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 93,6 копейки, до 96,8624 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR579,973 млн, из которых EUR166,626 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR413,347 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 31 мая поднялась на 19 базисных пунктов, до 16,14% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в понедельник на 3 базисных пункта, до 16,06% годовых, на три месяца поднялась на 2 базисных пункта, до 16,08% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев повысилась на 2 базисных пункта и составила в понедельник 16,26% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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