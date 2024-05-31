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31 мая 2024 года 19:55

Рубль скорректировался вниз в последний день месяца после предыдущего сильного роста ко всем основным валютам и перед выходными днями

Москва. 31 мая. Доллар США, евро и китайский юань умеренно повысились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль ослабел к бивалютной корзине третий день подряд, скорректировавшись вниз после сильного роста ранее в этом месяце и на фоне падающей нефти.

Курс доллара США составил 90,1 руб./$1 в 19:00 мск, что на 24,75 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 97,72 руб./EUR1, подорожав на 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 29,48 копейки, до 93,53 руб. Курс китайского юаня повысился на 2,25 копейки - до 12,39 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам торгов в пятницу на фоне дешевеющей нефти и в рамках понижательной коррекции после сильного роста ранее в этом месяце. Участники рынка также находятся в ожидании новых сигналов относительно направления денежно-кредитной политики (ДКП) ведущих мировых центробанков перед их заседаниями в июне, в том числе, после получения свежих данных об инфляции в США.

Расходы населения США в апреле 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,3%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение обоих показателей на 0,3%.

Согласно пересмотренным данным, в марте расходы американцев выросли на 0,7%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Оценка повышения доходов оставлена на уровне 0,5%.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,3% относительно марта и на 2,7% в годовом выражении. В обоих случаях динамика была такой же, как месяцем ранее, и совпала с ожиданиями аналитиков.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в апреле повысился на 0,2% относительно марта и на 2,8% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель увеличился соответственно на 0,3% и 2,8%, и эксперты ожидали сохранения таких же темпов роста в апреле. Этот индекс является ключевым индикатором, который отслеживает ФРС при оценке рисков инфляции.

Замедление инфляции в Соединенных Штатах, взявшее паузу в последние месяцы, возобновится во втором полугодии, сказал глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. "В целом я рассматриваю недавние показатели инфляции скорее как реакцию на неожиданно низкие значения в конце прошлого года, а не как нарушение общего нисходящего тренда", - отметил Уильямс, постоянный голосующий член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), выступая в Нью-Йорке в четверг.

Уильямс назвал текущий уровень процентных ставок оправданным для того, чтобы добиться целей ФРС по инфляции, и отметил, что "не чувствует срочной необходимости" в снижении ставок.

Тем временем глава ФРБ Далласа Лори Логан отметила, что высокие ставки, возможно, не оказывают достаточно ограничительного воздействия на американскую экономику. "Возможно, курс денежно-кредитной политики не настолько ограничительный, как мы считали, - сказала она, выступая на мероприятии в Техасе. - Важно не исключать никаких вариантов и сохранять гибкость".

"Поддержку рублю может оказывать желание многих спекулятивно настроенных участников рынка зафиксировать прибыль на недельных максимумах курсов основных валют, установленных к рублю. К тому же многие после его активного укрепления в этом месяце опасаются, что он возобновит данную динамику. На более долгосрочном горизонте рубль может продолжать умеренно дешеветь на фоне вероятного дисбаланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением, вызванного количественным сокращением экспорта из-за санкций и геополитики. Это усугубляется существенно возросшими расходами госбюджета", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"На следующей неделе курс рубля, вероятно, будет находиться в коридоре 89-92 за доллар из-за традиционного снижения объемов продажи иностранной валюты экспортерами после завершения налогового периода. В фокусе внимания будет заседание Банка России, которое состоится 7 июня. Позиция регулятора гарантированно станет более "ястребиной", так как инфляция превышает прогнозы Банка России, а экономика остается "перегретой". В базовом сценарии ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% и ужесточения сигнала регулятора - ЦБ может обозначить готовность повысить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний. При этом повышение ключевой ставки до 17% представляется равновероятным вариантом, который рынок в значительной степени уже учел в котировках. Высокие процентные ставки повышают привлекательность рублевых инструментов, ограничивают спрос на иностранную валюту и способствуют сохранению более крепких позиций рубля в среднесрочной перспективе", - говорит руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок снижаются вечером в пятницу в преддверии встречи ОПЕК+ и впервые в этом году могут завершить месяц в минусе.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 0,43%, до $81,51 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились к этому времени на 1,39%, до $76,87 за баррель.

За последний месяц международный бенчмарк потерял 2,1%, североамериканский - 1,8%.

Трейдеры готовятся к встрече ОПЕК+, которая состоится на грядущих выходных и на которой, как ожидается, страны объявят о продлении действующих ограничений на поставки топлива на мировой рынок.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 40,46 копейки, до 90,1815 руб./$1, и увеличил курс евро на 65,61 копейки, до 97,7908 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу вырос на 28,55 копейки по отношению к четвергу и составил 90,0501 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 37,69 копейки, до 90,179 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 375,421 млн, из которых $338,708 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 036,713 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 56,26 копейки, до 97,6456 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 62,41 копейки, до 97,7984 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR547,221 млн, из которых EUR203,572 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR343,649 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка в пятницу продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 мая поднялась на 9 базисных пунктов, до 15,95% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в пятницу на 1 базисный пункт, до 16,03% годовых, на три месяца осталась на прежнем уровне 16,06% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 6 месяцев также не изменилась относительно четверга, оставшись на отметке 16,24% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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