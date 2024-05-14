Рубль во вторник слегка повысился к доллару и снизился к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 14 мая. Доллар США немного ослаб, евро, напротив, вырос на Московской бирже по итогам вторника; рубль слегка подешевел к бивалютной корзине с учетом более заметного снижения в паре с евро и на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 91,29 руб./$1 в 19:00 мск, что на 6 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,95 руб./EUR1, подорожав на 39,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 14,59 копейки, до 94,74 руб. Курс китайского юаня подрос на 3,2 копейки - до 12,61 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги вторника небольшой смешанной динамикой к основным валютам, отыгрывая падение доллара к основным валютам на рынке Forex. Пара "евро-доллар" подрастает на глобальном рынке на закрытии позиций после публикации данных о динамике цен производителей в США за апрель и выступлении главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Ни свежие данные, ни выступление председателя американского центробанка не внесли в ожидания рынков ничего нового, поэтому инвесторы приступили к фиксации прибыли после роста доллара в последнее время.

Инфляция в США в ближайшие месяцы будет замедляться, прогнозирует председатель ФРС Пауэлл. "Я ожидаю замедления инфляции", - сказал он в ходе дискуссии в рамках годового собрания нидерландской Ассоциации иностранных банкиров (Foreign Bankers'' Association) в Амстердаме.

Пауэлл склоняется к тому, что помесячные темпы роста потребительских цен снизятся до уровней конца прошлого года, однако не до конца уверен в этом. "Я бы сказал, что моя уверенность не так высока, как раньше, учитывая статистику первых трех месяцев года", - пояснил он.

Вероятность очередного повышения процентных ставок Федрезером он оценивает как невысокую. "Не думаю, что исходя из последних данных вероятно, что следующим нашим шагом будет подъем ставок", - заявил Пауэлл. По его словам, вероятнее сохранение ключевой ставки на текущем уровне.

Как и в ходе пресс-конференции по итогам последнего заседания ФРС, он отметил, что американскому ЦБ нужно проявить терпение и дольше сохранять ставки на текущем уровне, чтобы обеспечить дезинфляцию.

При этом опубликованные во вторник данные об апрельской динамике цен производителей в Штатах Пауэлл назвал "весьма смешанными", обратив внимание на пересмотр в сторону снижения мартовского показателя. "Я бы не назвал эти данные "горячими", - сказал он.

Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле выросли на 2,2% в годовом выражении - максимальными темпами за год, говорится в сообщении министерства труда страны. Показатель совпал с консенсус-прогнозом экспертов, который приводит Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в марте индекс PPI увеличился на 1,8%, а не 2,1%, как сообщалось ранее.

ФРС удерживает ключевую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Глава центробанка считает ее ограничительной, или снижающей спрос. Многие экономисты и аналитики, как пишет MarketWatch, ставят эту позицию под сомнение.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, курс рубля к доллару во вторник двигался в диапазоне 91,1-91,6, что может говорить о достижении локального баланса между предложением иностранной валюты и спросом на нее. "Не исключено, что в курс с временным лагом транслируются более высокие цены на нефть, установившиеся в апреле. Также на стороне рубля выступают высокие ставки, нормы обязательной продажи экспортной выручки и ежедневные валютные интервенции ЦБ, которые с 8 мая увеличились почти в 10 раз. Доллар на мировом рынке держится без особых изменений, индекс DXY курсирует у 105 п. Завтра это спокойствие может нарушиться публикацией данных о темпах роста потребительских цен (ИПЦ) в США в апреле. Краткосрочно ожидаем, что пара "доллар-рубль" удержится в зоне 91-93 руб./$1", - говорит Бахтин.

В краткосрочной перспективе пара "доллар-рубль" продолжит торговаться в диапазоне 90-94 руб./$1, полагает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Рубль остается стабильным благодаря обязательной продаже валютной выручки экспортерами, жесткой монетарной политике ЦБ и относительно высоким ценами на нефть. Кроме этого, на прошлой неделе Минфин опубликовал параметры покупок валюты в рамках бюджетного правила, так что продажи валюты вырастут до 6,2 млрд рублей, что также окажет поддержку курсу рубля", - отмечает эксперт.

Снижение цен на нефть усилилось вечером во вторник после публикации данных о ценах производителей в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подешевели на 1,32%, до $82,25 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на 1,54%, до $77,9 за баррель.

Тем временем ОПЕК во вторник сохранила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году, предусматривающий подъем на 2,25 млн баррелей в сутки - до 104,46 млн б/с. Как и месяцем ранее, ожидается, что в 2025 году потребление нефти увеличится еще на 1,85 млн б/с - до 106,31 млн б/с, говорится в майском отчете организации.

Ее специалисты прогнозирует, что поставки жидких углеводородов из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году вырастут на 1,2 млн б/с - до 53 млн б/с, что соответствует оценке предыдущего месяца. В 2025 году этот показатель увеличится еще на 1,1 млн б/с - до 54,1 млн б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 мая на 27,39 копейки, до 91,3591 руб./$1, и уменьшил курс евро на 18,04 копейки, до 98,6682 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник уменьшился на 36,89 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,3323 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск упал на 32,26 копейки, до 91,3434 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 273,46 млн, из которых $313,913 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $959,547 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 29,82 копейки, до 98,5839 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" упал на 18,48 копейки, до 98,6999 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR427,617 млн, из которых EUR103,447 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR324,17 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 14 мая, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 740 млрд рублей (при лимите 1 трлн 740 млрд рублей и спросе 1 трлн 936,1 млрд рублей) в среднем по ставке 15,83% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 7 мая, банки разместили 2 трлн 228,5 млрд рублей (при лимите 2 трлн 380 млрд рублей и спросе 2 трлн 228,5 млрд рублей) в среднем по ставке 15,87% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 мая поднялась на 20 базисных пунктов - до 16,21% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц поднялась во вторник на 2 базисных пункта - до 15,95% годовых, на 3 месяца - повысилась на 1 базисный пункт, до 16,03% годовых. Срочная версия ставки на шесть месяцев выросла относительно понедельника также на 1 базисный пункт, до 16,16% годовых.