Рынок акций РФ в среду превысил 3430п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля, лидировала "Система"

Москва. 8 мая. Рынок акций РФ в среду продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками перед праздниками на фоне ухудшения внешних фондовых настроений и подросшей вечером нефти на статистике о ее запасах в США (Brent отскочила к $83,7 за баррель после падения днем к $81,8). Индекс МосБиржи превысил 3430 пунктов за счет ослабления рубля, в лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+3,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3432,54 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1176,3 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 МСК подорожал до 91,94 рубля (+0,83 рубля).

Подорожали акции АФК "Система" (+3,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,7% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Подешевели акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,7%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ с утра сохранял умеренный повышательный настрой, индекс МосБиржи курсировал чуть выше 3430 пунктов за счет поддержки от ослабления рубля. Тем не менее, нисходящая динамика котировок нефти и металлов, а также приближение праздничных выходных сдерживали покупателей. На общую динамику торгов оказал влияние подъем тяжеловесных бумаг Сбербанка.

На мировых фондовых площадках настроения ухудшились. Индекс DXY упорно не желает опускаться ниже 105 пунктов, а крепкий доллар давит на сырьевые котировки. В пятницу ЕЦБ опубликует протокол заседания по монетарной политике, а днем ранее в Китае обнародуют сведения о торговом балансе. Также пятница будет последним днем перед отсечкой дивидендов по акциям "Московской биржи" и "НоваБев Групп" (MOEX: BELU), отметил эксперт.

"Учитывая, что официально страна уходит на праздники до понедельника, ожидать значимой активности или сильных движений в торговый день на Мосбирже 10 мая не приходится. Прогноз по индексу МосБиржи на конец текущей недели - 3400-3475 пунктов", - считает Бахтин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду не показал единой динамики, продолжая реагировать на корпоративные и валютные факторы. Рубль ослаб против доллара в связи с его ростом на Forex после "ястребиных" высказываний ряда представителей ФРС.

Акции АФК "Система" поддерживают дивидендные ожидания как по самой компании, так и по ее активам, в частности, "Мобильных телесистем" - МТС уже объявили о выплатах за 2023 год с максимальной на данный момент в этом сезоне доходностью 11,3%. Кроме того, недавно состоялось успешное IPO МТС-Банка (MOEX: MBNK), отмечает аналитик.

Акции Сбербанка и "НЛМК" также подросли на дивидендных ожиданиях. Акционеры НЛМК должны собраться для одобрения рекомендованных выплат уже на следующей неделе, 14 мая, в то время как ГОСА Сбербанка назначено на 21 июня, напомнила Кожухова.

На зарубежных фондовых площадках в среду не наблюдалось единой динамики. Европейские рынки чувствовали себя более уверенно ввиду постепенного улучшения экономических и инфляционных показателей региона в отличие от США, где наблюдается обратная динамика. Индексы МосБиржи и РТС не проявляли уверенности, хотя покупки сохраняются в ряде дивидендных историй. До конца недели с дивидендами будут торговаться акции "НоваБев Групп", которые могут принести доходность чуть менее 4%, заключила Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов также констатирует, что на мировых рынках складываются противоречивые настроения. ФРС сохраняет довольно жесткую риторику, однако корпоративные отчетности подкрепляют оптимизм инвесторов.

В среду просели индексы в Китае и Гонконге на фоне известий, что правительство США отозвало лицензии на поставку чипов американских Qualcomm и Intel китайской Huawei. В Европе индексы акций подросли - поддержку рынку продолжают оказывать позитивные корпоративные отчетности, хотя макростатистика все еще не радует. По данным Eurostat, промпроизводство в Германии в марте снизилось на 0,4% к февралю и на 3,3% в годовом выражении.

ПАО "Фосагро" (MOEX: PHOR) (-0,1%) увеличило поставки удобрений в страны Латинской Америки в 1,5 раза (до 3,2 млн тонн), что сделало регион крупнейшим экспортным рынком для компании, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи на фоне перепроданности по стохастическому индикатору RSI умеренно подрос за счет ослабления рубля. Целью для дальнейшего роста может стать уровень сопротивления 3484 пунктов, полагает Смирнов.

По оценке руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи остается в рамках среднесрочного восходящего тренда, однако в краткосрочной перспективе может усилить нисходящую коррекцию на фоне отсутствия позитивных новостей. Сигналом на снижение может стать выход индекса вниз из узкого диапазона 3420-3490 пунктов.

На неделе на ход торгов в значительной мере повлияла дивидендная отсечка в акциях "ЛУКОЙЛа", которые обладают значительной долей в индексах (14,9%). Корпоративных новостей на неделе было немного. Стоит отметить заявление главы "Транснефти", который сообщил о готовящемся переходе на выплату дивидендов дважды в год, что предпочтительнее для инвесторов. Рынок также продолжает переоценивать изменение риторики ЦБ РФ в отношении монетарной политики, а именно пересмотр прогноза средней ключевой процентной ставки в 2024 и 2025 годах в сторону повышения. На следующей неделе в фокусе внимания будут данные по торговому балансу и ВВП РФ.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,8%), в США динамика смешанная (индексы к 18:50 МСК изменились на 0,1-0,2%).

Объем промышленного производства в ФРГ в марте понизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,6%, по данным Trading Economics.

Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных по экономике КНР, отмечает Trading Economics. В четверг Главное таможенное управление Китая обнародует отчет о внешней торговле за апрель, а в субботу Государственное статистическое управление страны опубликует данные о динамике потребительских цен и цен производителей за прошлый месяц.

На нефтяном рынке вечером в среду цены отскочили вверх на статистике Минэнерго США о запасах.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $83,66 за баррель (+0,6% и -0,2% накануне), июньская цена WTI - $78,98 за баррель (+0,8% и -0,1% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,361 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали падение на 1,43 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю увеличились на 1,88 млн баррелей.

Ранее рынок отреагировал снижением цен на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду выросли акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+20,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+6%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+3,3%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+3,1%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+3,1% и +5,9% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (+2,8%).

Подешевели акции ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-6,2%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-5,8%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,5%), бумаги ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-5,4%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,3%), акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-3,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,96 млрд рублей (из них 9,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,28 млрд рублей на расписки OZON и 4,86 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").