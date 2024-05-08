Рубль днем слабеет к основным валютам на закрытии позиций перед длительными праздничными выходными

Москва. 8 мая. Доллар США, евро и китайский юань укрепляются на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций игроками в условиях "тонкого" рынка между праздничными длительными выходными.

Курс доллара США составил 91,94 руб./$1 в 15:00 мск, что на 83,25 копейки выше показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,94 руб./EUR1, подорожав на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,85 копейки, до 95,09 руб. Курс китайского юаня поднялся на 2,05 копейки - до 12,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам в ходе дневных торгов на "тонком" рынке перед длительными выходными из-за празднования Дня Победы 9 мая. Дополнительное давление на рубль оказывает падение цен на нефть, поддержку - решение Минфина РФ в мае в два раза уменьшить объем дневной покупки валюты/золота в рамках бюджетного правила по сравнению с апрелем.

Ведомство с 8 мая по 6 июня планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 110,94 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,55 млрд рублей. Это на 5,65 млрд руб. в день, или в 2,02 раза, меньше, чем в период с 5 апреля по 7 мая (235,3 млрд рублей, ежедневно 11,2 млрд рублей).

Валютная пара "доллар-рубль", вероятно, продолжит торги в среду в диапазоне 90,5-92 руб./$1, потенциал укрепления рубля пока выглядит ограниченным, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль во вторник продолжил тяготеть к укреплению, объемы торгов в паре "доллар-рубль" продолжили незначительно снижаться, отражая сокращение реализации отложенной выручки экспортерами, а вот торговая активность в паре "юань-рубль" заметно выросла: рынок отыгрывал ослабление китайской валюты на мировом рынке и готовился к увеличению ее продаж Банком России. Локально дополнительное предложение вполне способно помочь рублю", - указывает эксперт банка.

Кроме того, полагает Локтюхов, спекулятивно скорее в пользу рубля играют и предстоящие длинные выходные, в ходе которых значимого негатива (ни экономического, ни геополитического) не ожидается - после них на рынок могут вновь поступить увеличенные объемы предложения валюты со стороны экспортеров.

"Впрочем, пока потенциал укрепления рубля выглядит все же ограниченным на фоне сохраняющейся слабости нефти. Полагаю, что в среду диапазон 90,5-92 руб./$1 сохранит свою актуальность", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

Возможно небольшое ослабление рубля по отношению к доллару США на торгах в среду, считает эксперт компании "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Планомерное укрепление нацвалюты продолжилось во вторник. Закрытие сессии в паре "доллар-рубль" было на минимальных отметках с первой декады марта. По сути, рубль за первые дни мая отбил все двухмесячные потери. Как и ожидалось. На фоне пролонгации нормативов репатриации выручки экспортеров до апреля 2025 года, сохранения высокой ключевой ставки ЦБ и ожидаемого в начале II полугодия расширения бюджетного механизма финансирования доходной части бюджета и усиления продаж валюты ЦБ на рынке говорить о девальвации рубля попросту странно, - отмечает аналитик в обзоре. - Все предыдущие оценки предполагали возврат курса доллара в привычный полугодовой боковик - так и получилось. На днях уже было 90,8 руб./$1. Технически с майской повестки не снимается очередной подход "американца" поближе к круглым 90 руб./$1. А в среду рубль может чуть сдать - скажется отскок индекса DXY и "пролив" нефти марки Brent".

Снижение цен нефти усилилось днем в среду в ожидании данных о запасах энергоносителей в США.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подешевели на 1,26%, до $82,11 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,34%, до $77,32 за баррель.

Рынок отреагировал снижением на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Штатах выросли на 509 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.