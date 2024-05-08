Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых на апрельском заседании ЦБ РФ. Некоторое давление на вторичный рынок облигаций могут оказать традиционные недельные аукционы по размещению нового госдолга, на которые Минфин выставил два выпуска ОФЗ-ПД (5- и 10-летние бумаги), полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию в плюсе, Nasdaq Composite снизился. Трейдеры оценивали корпоративные новости и заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нила Кашкари.

Кашкари, принимавший участие в конференции Института Милкена, дал понять, что не исключает возможности повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой. "Планка для подъема ставки довольно высока, но она не бесконечна", - приводит его слова Market Watch. Кашкари отметил, что поддержит повышение ставки Федрезервом, если инфляция в США вновь начнет выглядеть устойчивой.

Слабые статданные по американскому рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, повысили оптимизм трейдеров в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики ФРС в этом году, что оказывало поддержку фондовому рынку в последние дни. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в сентябре в настоящее время оценивается трейдерами в 67% против 46% неделю назад, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в среду, исключение составляет южнокорейский индикатор. В среду трейдеры продолжают следить за визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Европу и оценивают корпоративные новости, в том числе финансовые отчеты компаний. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 1,6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 0,4% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - на 0,5%. Трейдеры занимают выжидательную позицию перед публикацией ряда важных статданных по экономике КНР. Австралийский индекс S&P/ASX 200 теряет менее 0,1%. Вместе с тем южнокорейский фондовый индекс KOSPI прибавляет 0,2% в ходе торгов.

В свою очередь цены на нефть умеренно опускаются утром в среду после слабого снижения по итогам предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,70 за баррель, что на 0,55% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты снизились в цене на 0,2%, до $83,16 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились на 0,54% и составили $77,96 за баррель. По итогам прошлой сессии они подешевели на 0,1%, до $78,38 за баррель.

Нефтяной рынок отреагировал снижением на заявления вице-премьера РФ Александра Новака о том, что страны ОПЕК+ анализируют возможность увеличения добычи нефти. "Это зависит всегда от текущей ситуации, баланса спроса-предложения. Все анализируется. Сейчас прогнозировать ничего не надо, надо смотреть, как рынок себя чувствует", - сказал он "Интерфаксу".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 3 мая резервы нефти в Соединенных Штатах выросли на 509 тыс. баррелей. Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 1,43 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 мая выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим днем, но все равно осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,973 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,651 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,01% и составил 105,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 901,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-24" (+0,46%), "СТМ-001Р-03" (+0,44%) и "МТС-001P-23" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,32%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,3%) и "АФК Система-1P-21" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Альфа-банк установил ставки 20-21-го купонов облигаций серии БО-15 на уровне 15,95% годовых. Кроме того, Альфа-банк 23 мая приобретет по оферте облигации серии БО-15 по цене 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу - с 15 мая по 21 мая. Выпуск серии БО-15 объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по ставке 13,25% годовых. Срок обращения бондов - 15 лет.