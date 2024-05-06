Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, а также сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых на апрельском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли в пятницу на данных с рынка труда. Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 175 тыс., сообщило министерство труда. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 243 тыс. Согласно пересмотренным данным, в марте число рабочих мест выросло на 315 тыс., а не на 303 тыс., как сообщалось ранее. При этом безработица в США в апреле повысилась до 3,9% по сравнению с 3,8% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле снизился до 49,4 пункта по сравнению с 51,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые предполагали повышение до 52 пунктов. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. ISM Services держался выше этого значения 15 месяцев подряд.

Более слабые, чем ожидалось, статданные изменили ожидания рынка в отношении действий Федеральной резервной системы. Согласно котировкам фьючерсов на размер процентной ставки, трейдеры теперь оценивают вероятность ее снижения в сентябре примерно в 49%. После заседания Федрезерва, которое завершилось в прошлую среду, участники рынка прогнозировали, что первое уменьшение ставки произойдет только в ноябре.

Ведущие рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в понедельник вслед за подъемом на Уолл-стрит в пятницу, биржи Японии и Южной Кореи закрыты в связи с Днем детей. Китайский индекс Shanghai Composite повышается на 1%, гонконгский Hang Seng почти не меняется. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в апреле снизился до 52,5 пункта по сравнению с 52,7 пункта в марте и совпал с прогнозами аналитиков. Показатель уже 16 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,7%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в понедельник после максимального с февраля падения по итогам предыдущей недели. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $83,45 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 0,9%, до $82,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,61%, до $78,59 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость контрактов уменьшилась на 1,1%, до $78,11 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 6%, WTI - почти на 7%. Давление на рынок на прошлой неделе оказали данные о росте запасов в США и сигналы снижения спроса, а также некоторое ослабление опасений, связанных с возможностью сокращения поставок нефти с Ближнего Востока.

Вместе с тем трейдеры полагают, что на фоне существенного снижения цен страны ОПЕК+ будут и дальше ограничивать добычу, что окажет поддержку нефтяным котировкам. Большинство трейдеров и аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, ожидают, что страны альянса, придерживающиеся добровольного ограничения добычи, продлят действующие меры до конца текущего года. Кроме того, Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 мая выросла почти в 1,9 раза по сравнению с предыдущим днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,391 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,961 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,11% и составил 105,9 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,13%, поднявшись до 901,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Магнит БО-004Р-01" (+0,96%), "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,69%) и "ГТЛК-001Р-17" (+0,36%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001P-17R" (-0,33%), "Роснефть БО-09" (-0,22%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ГТЛК" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года объемом 11 млрд рублей. Компания 25 апреля провела сбор заявок на выпуск. Размер спреда к ключевой ставке установлен на уровне 2,15% годовых, купон выплачивается ежеквартально.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 8-го купона облигаций серии 001Р-28R на уровне 16,93% годовых. Компания разместила 7-летние бонды с привязкой к RUONIA объемом 45 млрд рублей в начале октября 2023 года. Размер спреда к RUONIA установлен на уровне 1,2% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 56-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 22% годовых. Размещение 10-летнего выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 13,25% годовых. Ставки последующих ежемесячных купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая в дату начала предыдущего купонного периода, плюс 6% годовых.

ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 21,82% годовых. Размещение 4-летнего выпуска объемом 150 млн рублей закончилось в январе 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20,5% годовых. Ставка 2-48-го купонов переменная и рассчитывается по формуле: срочная версия процентной ставки RUONIA на месяц, плюс премия 6% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Купоны ежемесячные.

АО "ДОМ.РФ" приобрело по оферте 3 млн 341,252 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент выкупил 66,83% займа. Компания завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 33 года в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона составляет 16% годовых, купоны квартальные.