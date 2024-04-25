Рынок акций РФ в четверг подрос к 3440п по индексу МосБиржи во главе с расписками Ozon

Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ в четверг подрос по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и умеренной просадки нефти (Brent опустилась к $87,8 за баррель), игроки оценивали поступающие с утра корпоративные новости. Индекс МосБиржи поднялся к 3440 пунктам во главе с расписками Ozon (+3,8%) и бумагами "Русала" (+2,4%), просели акции "Мечела" (-2%) и "НОВАТЭКа" (-0,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3439,76 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1178,69 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК подешевел до 91,93 рубля (-0,31 рубля).

Подорожали расписки OZON (+3,8%), ОК "Русал" (+2,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Ozon по итогам I квартала 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 88% - до 570,2 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 16% - до 9,3 млрд рублей. При этом группа получила убыток по итогам I квартала в 13 млрд рублей против прибыли в 10,7 млрд рублей за I квартал 2023 года.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2024 года сократилась на 17% год к году, до 122,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Результаты банка оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 107,7 млрд рублей (снижение на 27%).

ВТБ по итогам публикации отчетности за второй квартал планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024 год, заявил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2024 года выросла в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,36 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 10,94 млрд руб. (+20,8%).

ММК в I квартале получил EBITDA 42,15 млрд руб. при прогнозе 41,4 млрд руб. ММК в ближайшее время раскроет рекомендацию совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год, сообщил "Интерфаксу" председатель совета Виктор Рашников.

Подешевели в четверг акции "Мечела" (-2% и -3,3% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций РФ в четверг торговался в небольшом "плюсе", подъем индекса МосБиржи сдерживался импульсом укрепления рубля и слабым внешним фоном. Цены на нефть пытались подрасти, но вечеру развернулись вниз.

Волна снижения прошла и по зарубежным биржам. Рост ВВП США в I квартале, согласно первой оценке, замедлился до 1,6% г/г при ожидавшихся 2,5%. То есть экономический рост в США смог замедлиться более чем вдвое по сравнению с IV кварталом 2023 года, когда ВВП вырос на 3,4% г/г, отметил эксперт.

В пятницу на российском рынке ключевым событием станет заседание ЦБ РФ - изменения ключевой ставки не ожидается, фокус внимания инвесторов будет на оценках и сигналах, которые даст регулятор. Также в этот день будет немало корпоративных новостей, на фоне которых отдельные бумаги могут показывать сильные движения. Сбербанк и "Яндекс" опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал, годовой финансовый отчет раскроет ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), Fix Price (MOEX: FIXP) обнародует операционные и финансовые показатели за I квартал. Из зарубежной статистики пятницы интерес представляют данные по потребительской активности в США за март. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 апреля - 3400-3500 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, на рост фондового рынка положительно повлияли корпоративные новости, а также, возможно, оптимистичные заявления президента РФ Владимира Путина относительно роста российского ВВП в январе-феврале текущего года в среднем на 6% в годовом выражении и главы Минэкономразвития о том, что ФНБ пополняется в этом году выше запланированных темпов роста. Возможно, что несколько сдержали рост ожидания, что на пятничном заседании совет директоров Банка России по-прежнему оставит без изменений высокую ключевую ставку в 16% годовых, а также снижение цен на нефть, полагает аналитик.

Среди лидеров роста в четверг оказались расписки "Русагро" (MOEX: AGRO) (+4,8%), скорее всего, в связи с новостями о том, что Китай готов увеличить импорт мяса из России. В пятницу индекс МосБиржи снова будет двигаться в коридоре 3400-3500 пунктов, доллар может показать колебания в интервале 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль укрепился на фоне сообщений СМИ о возможном продлении срока действия указа президента РФ об обязательной продаже валютной выручки сразу на год, до апреля 2025 года.

"РусАгро" в начале этой недели сообщила о росте консолидированной выручки в I квартале текущего года на 45% г/г. В четверг расписки компании достигли максимума с ноября 2023 года без дополнительных фундаментальных сигналов. Акции "Полюса" и "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,3%) восстанавливались вместе с приостановкой снижения цен на золото, которые отскочили вверх в район $2350 за унцию. Совет директоров ВТБ в пятницу примет решение по дивидендам за 2023 год. Ранее в банке, впрочем, заявляли, что планируют возобновить выплаты, скорее всего, уже по итогам 2025 года. Отсутствие дивидендов негативно сказывается на инвестиционном кейсе ВТБ.

Внешний фон в четверг ухудшился. Рынок акций США тянули вниз неоднозначные квартальные результаты и прогнозы компаний Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) и IBM (SPB: IBM), которые привели к падению их акций на 13% и 9% соответственно. Кроме того, предварительная оценка показала замедление роста ВВП США в I квартале с 3,4% до 1,6% г/г (ожидалось +2,5% г/г), что заставляет сомневаться в так называемой "мягкой посадке" крупнейшей экономики мира при перспективе сохранения высоких процентных ставок ФРС. Индикатор S&P 500 вернулся в район 5000 пунктов, минимуму апреля, отмечает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,8%, CAC 40 и DAX упали на 0,8-1%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-1,6% во главе с Nasdaq и Dow).

Биржи Австралии в четверг были закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов.

Аналитики UBS улучшили оценку рынка акций материкового Китая и Гонконга до "выше рынка", отметив хорошие прибыли крупнейших компаний, сообщает MarketWatch.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 3,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем более чем за два года - с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали, что темпы роста ВВП составят 0,6% и 2,4% соответственно, сообщает Trading Economics.

ВВП США в I квартале вырос на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Минторга США, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Слабая динамика ВВП США ухудшает прогнозы спроса на топливо в крупнейшей экономике мира, что оказало давление на нефтяные цены.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,77 за баррель (-0,3% и -0,5% накануне), июньская цена WTI - $82,44 за баррель (-0,4% и -0,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на максимальные с января 6,368 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель на фоне увеличения объемов нефтепереработки.

Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю сократились на 659 тыс. баррелей.

При этом спрос на бензин снизился на 239 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с середины февраля 8,4 млн б/с, что оказало давление на нефтяные котировки накануне.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+17,7% и +9% "префы"), ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (+9,9%), SFI (MOEX: SFIN) (+5,3%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+5,1%), расписки Ros Agro (+4,8%), акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (+3,2%), "Группы Позитив" (MOEX: POSI) (+3,2%), Росбанка (MOEX: ROSB) (+3%).

Снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-5,8%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-4,9% и -6,6% "префы"), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4,8%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,5%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-4,2%).

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-2,1%) по итогам 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей в 2022 году (снижение в 2,8 раза), сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-0,6% и -0,1% "префы") приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 23,37 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную, говорится в сообщении кредитной организации. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 6 мая 2024 года. На выплату дивидендов банк направит 10,4 млрд рублей. С учетом уже выплаченных промежуточных дивидендов совокупный размер выплат за год составит 42,45 рубля на обыкновенную акцию и 0,44 рубля на "преф".

Банк ранее выплатил дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 19,08 рубля на одну обыкновенную акцию и 0,22 рубля на одну привилегированную акцию (на выплату направил 8,5 млрд рублей, или 30% чистой прибыли по МСФО).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 47,46 млрд рублей (из них 4,53 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,48 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 2,54 млрд рублей на акции "Полюса").