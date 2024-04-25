Акции ЮГК привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Южуралзолото" (ЮГК) инвестиционно привлекательны на долгосрочном горизонте на фоне ожидаемого роста производства, планируемого снижения капитальных затрат и положительной динамики котировок золота, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Финансовые результаты эмитента за 2023 год в целом соответствуют нашим ожиданиям. Низкое значение чистой прибыли, возможно, обусловлено переоценкой валютного долга, однако общая картина будет ясна после публикации отчетности в полном объеме, которая ожидается 27 апреля. Согласно комментариям компании, вопрос о выплате дивидендов будет рассмотрен советом директоров в мае 2024 года и вынесен на годовое общее собрание акционеров до конца июня", - отмечают эксперты в комментарии.

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