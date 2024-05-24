На маркетплейсах предлагают ограничить торговлю украшений

24 мая. FINMARKET.RU - Федеральная пробирная палата (ФПП; находится в ведении Минфина), осуществляющая в России госнадзор за производством, использованием и обращением драгметаллов и камней, выступает за введение ограничений при продаже украшений на онлайн-площадках. Об этом "Ведомостям" заявил представитель ведомства.

"Ювелирные изделия относятся к категории товаров, подлежащих обязательной маркировке, а их оборот должен прослеживаться в специализированной государственной информационной системе по уникальным идентификационным номерам (УИН)", - пояснил он. Но, по его словам, не соблюдают это правило, в результате права покупателя не защищены и спросить в случае нарушений не с кого.

По мнению ведомства, реализация ювелирных изделий на онлайн-площадках "должна быть ограничена только теми случаями, когда они продаются со склада самого агрегатора и когда ответственность за отражение всех фактов оборота изделий в информсистеме будет также лежать на маркетплейсе".

Представитель Минфина сообщил "Ведомостям" о планах проверять легальность розничных продаж ювелирных изделий, в том числе дистанционным способом, с помощью универсального транспортного модуля (программы), который позволит обеспечить автоматизированный контроль операций розничных продаж и автоматически регистрировать операции в специализированной государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгметаллов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Сейчас вопрос внедрения такой программы, по его словам, прорабатывается. Он добавил, что Минфином также проводится работа с ФНС "в части внесения данных о маркированных ювелирных изделиях в фискальные документы".

В начале мая с предложением ужесточить регулирование продаж ювелирных изделий на маркетплейсах в ФПП обратился председатель организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива", зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. "Ведомости" ознакомились с его письмом. В документе говорится, что в ассортименте Wildberries и Ozon (ФАС оценивает их долю в 80% рынка) "встречаются" ювелирные украшения от продавцов, которые не зарегистрированы в ГИИС ДМДК.

В связи с этим организация предложила внести правки в Правилатоваров, утвержденные постановлением правительства № 2463 от декабря 2020 г., и обязать маркетплейсы "проверять легальность" участников рынка ювелирных изделий. До тех пор пока такие изменения в законодательство не будут внесены, считает Павлов, нужно временно запретить продажу ювелирных изделий на онлайн-площадках. В письме отмечается, что всего общественники выявили более 500 недобросовестных предпринимателей "с помощью мониторинга площадок и материалов сайта ФПП".