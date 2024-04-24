Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за прошедший квартал, подъем S&P 500 был максимальным за 2 месяца. Результаты лучше ожиданий рынка показали, в частности, General Motors, GE Aerospace, Kimberly-Clark, Danaher и Spotify Technology.

Статданные, опубликованные во вторник, показали неожиданный спад активности в промышленном секторе США и замедление темпов роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для Федеральной резервной системы пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки, поэтому статистика была позитивно воспринята рынком. Предварительный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промсекторе, рассчитываемый S&P Global, в апреле опустился до минимальных за 4 месяца 49,9 пункта с мартовских 51,9 пункта. Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем ожидали его повышения до 52 пунктов.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют активный рост на торгах в среду. Позитивным фактором стала сильная сессия в США. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 2%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 2,4%. Южнокорейский индекс Kospi прибавляет 2%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 подрастает на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть умеренно повышаются в среду утром после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейлеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $88,59 за баррель, что на 0,19% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,6%, до $88,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,20%, до $83,53 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,8%, до $83,36 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей. Между тем Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, включающий новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 23 апреля выросла в 2,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 23,755 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 12,629 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,02% и составил 105,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 899,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (+0,59%), "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,34%) и "РЖД-001P-17R" (+0,23%), а в лидерах снижения - облигации "СТМ-001Р-03" (-0,54%), "АФК Система-1P-19" (-0,45%) и "АФК Система-1P-21" (-0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-П10 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 апреля. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Спред к ключевой ставке ЦБ установлен на уровне 2,3% годовых. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен более чем в 2 раза: с "не менее 3 млрд рублей" до 8 млрд рублей. Эмиссия предусматривает амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 27-36-го купонов.

Микрофинансовая компания "КарМани" (работает под брендом CarMoney (MOEX: CARM)) завершила размещение 3-летних биржевых облигаций серии 002P-01 объемом 500 млн рублей. Размещение займа продолжалось с 9 апреля по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Процентные ставки со 2-го по 36-й купоны будут переменными и рассчитываться как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий купону, и 4% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 9-го, 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов. Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 002Р объемом 15 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

ООО "С-принт" завершило размещение дебютных 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 20% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала в даты окончания 15-20-го купонов. Кроме того, условиями эмиссии предусмотрена возможность досрочного погашения выпуска по усмотрению эмитента в дату окончания 12-го купона (через 3 года с даты начала размещения). Заем размещен в рамках программы облигаций компании серии 001P объемом 2 млрд рублей.

ООО "Партнерство, инвестиции, развитие" 25 апреля начнет размещение 5-летних облигаций серии БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 18,75% годовых, объявлена годовая оферта. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 49-59-го купонов, еще 56% от номинала в дату выплаты 60-го купона.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) установило финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей на уровне 14,9% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 15,96% годовых. Купоны ежемесячные. Компания 23 апреля провела сбор заявок на бонды. Техническое размещение запланировано на 26 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

НАО "Первое клиентское бюро" (ранее "Первое коллекторское бюро") установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 18,12% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала - в дату окончания 12-го купона. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Элемент лизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-08 с "не менее 1,5 млрд рублей" до 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 16% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% - в дату погашения выпуска. В результате дюрация составит около 1,3 года. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ) установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П02 на уровне 9,5% годовых. ТКХ разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка текущего купона также составляет 9,5% годовых, по выпуску 15 мая предстоит исполнение оферты. Период предъявления к оферте - со 2 по 8 мая. В настоящее время других выпусков облигаций компании в обращении нет.

МФК "Джой мани" установила ставку 2-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 250 млн рублей на уровне 22% годовых. Компания разместила выпуск в апреле - также по ставке 22% годовых. Ставки 2-12-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых, но не выше 24% годовых; 13-24-го купонов - ключевая ставка (тоже на 5-й день) плюс 5% годовых, но не выше 23% годовых; 25-36-го купонов - ключевая ставка плюс 4% годовых, но не выше 22% годовых. Купоны ежемесячные. Эмиссия размещена в рамках бессрочной программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) установило ставку 29-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Эмитент завершил размещение 5-летнего выпуска объемом 160 млн рублей в январе 2022 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений: ключевой ставке ЦБ, действующей на 7-й рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, или величине 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

Россельхозбанк (РСХБ) выкупил по оферте 4 млн 995,324 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк приобрел 49,95% займа. Банк разместил 9-й выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей в октябре 2015 года по ставке 11,7% годовых. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона до следующей оферты в октябре текущего года - 16% годовых.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) выкупила по оферте 24 млн 884,713 тыс. облигаций серии 002Р-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 25 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 99,54% займа. Десятилетний выпуск облигаций на 25 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года по ставке квартального купона 7,1% годовых. Ставка текущего купона до погашения была установлена на уровне 9% годовых.