Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 93-94,5 руб./$1 в пятницу - ПСБ

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 93-94,5 руб./$1 в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Всплеску спроса на валюту в четверг способствовали негативные сигналы с мировых рынков. Позиции доллара по отношению к мировым валютам заметно укрепляются последние дни ввиду данных об устойчивости инфляционного фона в США, а также "голубиных" сигналов ЕЦБ, констатировавшего прогресс в торможении инфляции в еврозоне и допустившего снижение ставок уже в июне. Кроме того, затормозился рост цен на нефть, - пишет эксперт в обзоре. - Усилия экспортеров увеличить предложение в середине торгов четверга позволили нивелировать утренний взлет курса, демонстрируя способность поддерживать стабильность на валютном рынке. Учитывая отдаленность налогового периода, не позволяющей ожидать дальнейшей активизации продаж валюты экспортерами, а также невнятный внешний фон, допускаем тяготение к росту основных валютных пар в ближайшие день-два. Целевым на пятницу по доллару видим диапазон 93-94,5 руб./$1".

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