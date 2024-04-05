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05 апреля 2024 года 19:46

Рубль в пятницу немного подешевел в основных валютных парах перед выходными днями и в отсутствие новых стимулов

Москва. 5 апреля. Доллар США, евро и китайский юань немного подросли на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль подешевел к бивалютной корзине перед выходными днями и в ожидании новых стимулов к движению.

Курс доллара США составил 92,5 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26 копеек выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 100,16 руб./EUR1, подорожав на 0,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) повысилась на 14,64 копейки, до 95,95 руб. Курс китайского юаня вырос на 3,5 копейки - до 12,76 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подешевел к основным валютам по итогам торгов в пятницу перед выходными днями и в ожидании новых стимулов к движению. Сниженная активность участников рынка в последний день недели была обусловлена, в том числе, тем, что в четверг и пятницу были закрыты биржи материкового Китая (Фестиваль Цин Мин). Из-за этого ЦБ РФ 4 и 5 апреля не проводил расчеты по операциям с юанем.

Это обычная ситуация для выходных дней в России и других странах, когда биржи не работают. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

Минфин РФ в среду сообщил, что с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей. Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля. С учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

"Российская валюта сегодня показывает небольшое снижение, объемы торгов в целом соответствуют среднедневным значениям недели. Поддержку рублю оказывает рост нефтяных котировок, удерживающихся к вечеру пятницы выше $91 за баррель на фоне геополитической напряженности", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Ситуация на отечественном валютном рынке не меняется третью торговую неделю подряд. Котировки стоят в узком диапазоне 91-93,5 руб./$1. Рубль удерживают высокие цены на нефть, а также приток иностранной валюты на рынок. Продавцами валюты выступают экспортеры, а также ЦБ и Минфин. Стратегически национальную валюту поддерживает жесткая монетарная политика ЦБ, который удерживает ставку на повышенном уровне в 16%. Кроме того, высокие процентные ставки способствуют снижению потребительского спроса, а также стимулируют накопления", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Более заметная динамика рубля в паре с долларом, нежели с евро обусловлена тем, что доллар США заметно рос к европейской валюте на глобальном рынке после выхода сильной статистики по рынку труда США за март.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 303 тыс., сообщило в пятницу министерство труда страны. Это максимальные темпы прироста за последние десять месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 200 тыс., по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в феврале число рабочих мест выросло на 270 тыс., а не на 275 тыс., как сообщалось ранее.

При этом безработица в США в марте опустилась до 3,8% по сравнению с 3,9% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения.

Трейдеры на рынке фьючерсов после выхода этой статистики снизили примерно до 92% с 97% оценку вероятности третьего снижения процентных ставок ФРС к декабрю этого года и ожидают первого снижения только в сентябре, пишет Financial Times.

Последние заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) говорят о том, что вопрос смягчения денежно-кредитной политики в США может быть отложен на более дальний срок.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил накануне, что ожидает лишь двух снижений ставки американским ЦБ в 2024 году. Он добавил, что прогресс в замедлении инфляции в США остановился, и вполне возможно, что Федрезерв вообще не будет смягчать денежно-кредитную политику в этом году, если такой тренд продолжится. "Если мы продолжим видеть, что прогресс отсутствует, я задумаюсь, нужно ли нам вообще снижать ставку", - сказал Кашкари, слова которого приводит Market Watch.

Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин, выступивший на мероприятии в Вирджинии, также дал понять, что не хотел бы спешить со смягчением политики. "Было бы разумным не торопиться" со снижением ставки, учитывая повышенную инфляцию в начале 2024 года, сказал Баркин, добавив, что "никто не хочет, чтобы инфляция вернулась".

Глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби заявил, что данные последних двух месяцев не говорят о том, что попытки ФРС ослабить инфляцию провалились. "В целом я полагаю, что эти два месяца не должны сбить нас с пути к цели", - сказал он.

Эксперты считают, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может приступить к снижению ставок раньше Федрезерва, поскольку инфляция в еврозоне замедляется быстрее, чем ожидалось, в то время как в США ее динамика остается неравномерной.

В то же время они отмечают, что ЕЦБ необходимо быть осторожным, поскольку существенное расхождение в монетарной политикой с ФРС может спровоцировать резкие колебания на валютном и долговом рынках.

Цены на нефть продолжают подниматься вечером в пятницу и могут снова вырасти по итогам недели.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $91,04 за баррель, что на 1,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,9%, до $87,36 за баррель.

На этой неделе как Brent, так и WTI подорожали более чем на 4%. Международный бенчмарк может завершить ростом уже четвертую неделю подряд, североамериканский - вторую.

Поддержку котировкам на этой неделе оказывали геополитическая напряженность в нефтедобывающих регионах, усилия ОПЕК+ по ограничению предложения и оптимизм в отношении спроса на энергоносители, пишет Trading Economics.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,97 копейки, до 92,4155 руб./$1, и увеличил курс евро на 5,91 копейки, до 100,1259 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу увеличился на 2,31 копейки по отношению к четвергу и составил 92,3313 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 13,39 копейки, повысившись до 92,4254 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 197,199 млн, из которых $337,572 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $859,627 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 5,08 копейки, до 99,9999 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра", напротив, поднялся всего на 0,7 копейки, до 100,0628 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR505,017 млн, из которых EUR168,779 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR336,238 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали в пятницу смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 апреля снизилась на 3 базисных пункта - до 15,67% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяц повысились в пятницу на 1 базисный пункт - до 15,73% и 15,98% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев повысилась относительно четверга на 2 базисных пункта, до 15,61% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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