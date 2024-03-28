Рынок акций РФ превысил 3310п по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля, вырос Аэрофлот и упал Polymetal

Москва. 28 марта. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне неоднозначных сигналов с внешних фондовых площадок, поддержкой выступила выросшая нефть (Brent превысила $87 за баррель). Индекс МосБиржи превысил 3310 пунктов, при этом в лидерах роста выступили акции "Аэрофлота" (+4,5%), аутсайдерами стали бумаги Polymetal (-4,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3312,77 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1128,26 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 92,49 рубля (+0,18 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+4,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,6% и +4,3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (+2,2%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +1,2% "префы"), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,3%).

"АЛРОСА" и Минфин РФ заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

Подешевели акции Polymetal (-4,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг консолидировался у отметки 3300 пунктов по индексу МосБиржи. Рубль начал терять позиции, а котировки нефти росли, что стимулировало покупателей. Вместе с тем, выраженных драйверов для сильных движений сейчас нет, напряженная геополитика также сдерживает спрос, полагает он.

Оценка роста ВВП США за IV квартал улучшена до 3,4% с 3,2%, вопреки ожиданиям аналитиков. В то же время американская экономика в конце года росла заметно медленнее, чем в III квартале (+4,9%). Выраженной реакции мировых рынков на эту статистику не последовало, индекс доллара DXY двигается в небольшом плюсе выше 104 пунктов.

В конце недели глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью. В США, Гонконге и большинстве европейских стран биржевые торги в пятницу проводиться не будут в связи со Страстной пятницей. Акционеры" Русагро" на общем собрании обсудят дивиденды. Приближение выходных и отсутствие ориентира в виде динамики основных внешних площадок могут сдерживать активность торгов. При этом в случае ослабления рубля и продолжения роста цен на нефть индекс МосБиржи может попытаться более уверенно закрепиться выше 3300 пунктов. Прогноз на 29 марта - 3250-3350 пунктов, считает Бахтин.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также отмечает, что рынок акций не показал в четверг направленного вектора: попытки утреннего роста быстро исчерпались, уступив место вялой смешанной динамике.

Фактором поддержки российского рынка акций по-прежнему остаются сильные корпоративные отчетности за 2023 год и дивиденды. В свою очередь, более уверенному росту препятствуют нестабильные цены на сырье и волатильность рубля. Цена нефти Brent в четверг, возможно, выросла на информации о том, что Минэнерго США продолжает закупки нефти в стратегический резерв. Золото подорожало до $2235 за тройскую унцию, обновив очередной исторический максимум, отметила аналитик.

Среди лидеров роста на фондовом рынке оказались акции строительной "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+4,3%), возможно, в связи с уходом из России некоторых зарубежных производителей кирпича, в то время как у группы есть собственное кирпичное производство. Лидерами понижения стали акции Polymetal, возможно, в связи с неопределенностью ее будущей дивидендной политики, которую группа объявит не раньше мая текущего года.

В пятницу индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3250-3350 пунктов, пара USD/RUB может провести торговый день в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи за последние два дня вернулся на траекторию роста, превысив 3300 пунктов за счет позитивных новостей в отдельных бумагах, а также высоких цен на нефть и относительно спокойного внешнего фона.

"АЛРОСА" заключила соглашение с Минфином РФ о выкупе части алмазов в 2024 году. В рамках сделки Гохран в марте уже приобрел у "АЛРОСА" первую партию драгоценных камней, включающую весь срез добычи. Также продолжается рост в акциях АФК "Система" (MOEX: AFKS), где совет директоров утвердил новую дивидендную политику.

В четверг в США вышла неплохая статистика по ВВП, но рынки в основном ждут публикации данных по индексу расходов на личное потребление (PCE), поскольку на него ориентируется ФРС США при корректировке своей монетарной политики. На текущий момент рынки по-прежнему ожидают снижения ставки ФРС на 0,75 процентного пункта в 2024 году, несмотря на инфляцию.

Статистика о росте запасов нефти в США на неделе была проигнорирована на фоне сохранения ограничений по добычи нефти со стороны России, Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+. Более того, Россия объявила, что будет продолжать сокращение добычи, отметил аналитик. Это позволяет надеяться, что в ближайшей перспективе возможно движение цен Brent к верхней границе ожидаемого диапазона на текущий год в $80-90 за баррель, считает Федосов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Полины Щукиной, внешний фон четверга можно охарактеризовать как благоприятный вследствие роста нефтяных котировок. Российские инвесторы ожидают начала дивидендного сезона. Четверг - последний день подачи заявки на участие в IPO "Европлана" (MOEX: LEAS).

Согласно техническому анализу, индекс МосБиржи вышел за верхнюю границу широкого коридора 3000-3300 пунктов. По стохастическому осциллятору индекс выглядит локально перекупленным, поэтому возможна коррекция до ближайшего уровня поддержки в районе 3300 пунктов, полагает Щукина.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, индексу МосБиржи нужно закрепиться выше 3300 пунктов, чтобы сформировать техническую основу для движения еще на 100 пунктов выше. При удачном раскладе этот путь индикатор сможет пройти в апреле.

Драйвером роста акций АФК "Система" остаются ожидания IPO "дочек", прежде всего, МТС-банка (MOEX: MBRD), что позволит компании получить не только "кэш", но еще и рыночную капитализацию своего актива. Потенциал роста бумаг "Системы" еще не исчерпан. Стоит продолжать держать и акции МТС, которая также участвует в капитале МТС-банка (25,1%). Кроме того, бумаги оператора связи поддержит приближающаяся отсечка реестра под получение дивидендов, считает эксперт.

По вышеуказанным причинам на неделе выросли акции "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN), принадлежащая которому крупнейшая независимая лизинговая компания "Европлан" уже в пятницу должна начать торговаться на Мосбирже. Можно ожидать, что старт торгов пройдет с мощным ростом котировок акций "Европлана", полагает Антонов.

Нефть Brent ожидаемо даже не стала тестировать поддержку $85 за баррель и развернулась от нее вверх. Но для уверенного дальнейшего роста нужен какой-то повод, считает представитель "Алор брокер".

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), консолидируются Европа (индексы DAX и FTSE прибавили 0,1-0,3%, CAC 40 просел на 0,2%) и США (индексы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

В Японии трейдеры фиксировали прибыль после сильного подъема рынка в последнее время, пишет Trading Economics. Также инвесторы ждут данных по экономике страны (розничные продажи, безработица, промышленное производство), которые будут опубликованы в пятницу.

Поддержку рынку Китая оказала, в частности, новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин днем ранее провел в Пекине встречу с представителями американского бизнеса.

Он заявил, что Китай планирует и реализует серию крупных мер, ориентированных на всеобъемлющее углубление реформ, создание бизнес-среды мирового класса и на обеспечение широкого пространства для развития международного бизнеса. При этом Си Цзиньпин призвал США работать с Китаем в одном направлении, сообщили китайские СМИ.

По его словам, несмотря на то, что "отношения США и Китая не могут вернуться в прошлое, у них может быть лучшее будущее".

ВВП Великобритании в IV квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, что совпало с прогнозами.

Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

Экономика США в IV квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Рост ВВП существенно замедлился по сравнению с третьим кварталом, когда он составил 4,9%.

Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В январе рост составлял 2,4% и 0,3% соответственно.

На нефтяном рынке в четверг цены растут после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США, сообщает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,28 за баррель (+1,4% и -0,9% накануне), майская цена WTI - $82,58 за баррель (+1,5% и -0,3% в среду).

NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,9%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,8% и +9,9% "префы"), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+9,7% и +15,3% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+8,8%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,3%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (+5%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+4,6%).

ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+0,8%), основным производственным активом которого является ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл", в январе-феврале получило выручку (за вычетом акциза и НДС) в размере 496 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Компания также сообщила, что общие продажи продукции за два месяца составили 1,533 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подешевели акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-4,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-4%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (-3%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-2,8%), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (-2,7%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-2,3%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2,2%).

Инвестиционный холдинг SFI (-1%) (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам 2023 года получил чистую прибыль на уровне 19,373 млрд рублей против 6,061 млрд рублей в 2022 году, говорится в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,65 млрд рублей (из них 9,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,95 млрд рублей на бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) и 4,16 млрд рублей на акции АФК "Система").