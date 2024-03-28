"Тинькофф Инвестиции" присвоили рейтинг "держать" акциям Совкомбанка и целевую цену на уровне 20,1 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Чистая прибыль банка в 2023г достигла рекордных 95 млрд руб., рентабельность собственного капитала (ROE) составила 38%. Чистый процентный доход +35% г/г (до 139 млрд руб.), а чистая процентная маржа +60 б.п. г/г (до 6,5%). Показатель стоимости риска (COR) составил 180 б.п. Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Мы считаем результаты Совкомбанка за 2023 год по МСФО сильными и позитивно смотрим на акции банка. Однако потенциал роста на горизонте года кажется нам ограниченным", - отмечает эксперт.

Из-за перехода Банка России к более умеренной денежно-кредитной политике во второй половине текущего года результаты за 2024-й у банков, в т. ч. и у Совкомбанка, могут оказаться не такими сильными, считает Хусяинова. При этом менеджмент Совкомбанка ожидает сохранения чистой прибыли на уровне 2023 года (около 95 млрд руб.) за счет роста регулярной прибыли и приобретения Хоум Банка. По мнению менеджмента, полный синергетический эффект от этого приобретения мы сможем увидеть уже по итогам 2025 года.

Аналитик подчеркивает, что Совкомбанк все так же планирует направлять 25-50% прибыли на дивиденды, а по итогам 2023 года - 30%. Таким образом, дивиденд по итогам 2023 года составит 1,1 руб./акцию (с учетом промежуточных выплат, которые уже были в декабре до IPO). Дивидендная доходность по текущим ценам - 5,8%.

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