"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 607 руб

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Роснефти" с целью 607 рублей за штуку на июнь 2024 года, что предполагает потенциал роста 8% от текущего уровня, сообщается в материале.

"Теперь управляющие фонды могут провести ребалансировки портфелей и продать излишнюю долю акций Роснефти, которая образовалась из-за роста цены акций компании за последний год. По правилам ПИФ должно соблюдать долю на один актив не более 10-12%. Ребалансировки фондами привели к излишнему давлению на акции "Роснефти" в моменте, а цена акций с 19 марта снизилась с 583 до 555 рублей, - напоминают эксперты. - Судя по объемам торгов последних дней, ребалансировки окончены, а значит, излишнее предложение должно уйти и акции могут восстановиться к прежним значениям или выше".

Помимо этого, рублевые цены на нефть марки Urals, а также демпферные выплаты в первом квартале складываются на хорошем уровне для нефтяников, подчеркивается далее в комментарии. Это, по мнению аналитиков, позволяет рассчитывать на сильные финансовые показатели в отчете компании за первый квартал, который может выйти уже в мае. Данный фактор способен поддержать акции сектора.

Основные риски - атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы предприятия, а также снижение цен на нефть на мировом рынке.

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