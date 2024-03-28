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28 марта 2024 года 11:30

Рост рынка акций РФ утром замедлился, игроки выборочно фиксируют прибыль

Москва. 28 марта. Рынок акций РФ утром в четверг умеренно подрос вслед за мировыми площадками, однако подъем выглядит неуверенным, и в ряде бумаг игроки предпочитают фиксировать прибыль. Индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 3300 пунктов при смешанной динамике blue chips, в лидерах роста выступают акции "Аэрофлота" и "Роснефти", аутсайдерами - бумаги Polymetal и ряда металлургов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3305,89 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1129,03 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,1%.

Доллар стоит 92,22 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,8%), "Роснефти" (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+1% и +0,9% "префы"), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2%).

"АЛРОСА" и Минфин РФ заключили соглашение о выкупе части произведенного алмазного сырья в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

Подешевели акции Polymetal (-2,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", уверенно расти рынку акций РФ мешает неопределенность.

Постепенный рост индекса МосБиржи будет и дальше затруднен из-за геополитической неопределенности, однако в краткосрочной перспективе есть все шансы добраться до последнего максимума за два года на уровне 3343 пункта, считают аналитики. Инвесторы сохраняют осторожность при выборе бумаг, поэтому сейчас лучше рассматривать истории отдельных компаний. Так, в четверг совет директоров "Роснефти" рассмотрит вопрос о реализации обратного выкупа акций, отмечают эксперты "БКС МИ".

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), торговая сессия четверга на мировых площадках может пройти относительно спокойно перед выходным днем в пятницу в ряде западных стран. Инвесторы обратят внимание на выступление ряда представителей регуляторов, а также на публикацию итоговых данных по ВВП США за IV квартал 2023 года. Существенный пересмотр показателя может повлиять на динамику рисковых активов в мире. При этом на четверг не запланировано принципиально значимых для российского рынка событий, отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным: цены на нефть повышаются, настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI отступили от района поддержек $84 и $80 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и пытаются сохранить краткосрочный восходящий тренд, опасаясь ограниченного предложения на рынке в условиях стабильного спроса.

Индекс МосБиржи отвоевал в середине недели отметку 3300 пунктов, что подтверждает его нацеленность на максимум текущего года 3343 пункта. Индекс РТС также может дойти до годового пика 1161 пункт при поддержке со стороны рубля. Резкие движения в четверг могут наблюдаться в акциях "Роснефти" на фоне обсуждения программы обратного выкупа бумаг компании. В остальном участники продолжают ориентироваться на дивидендные истории, а также редомициляцию компаний в РФ. В конце недели на Мосбирже начнутся торги акциями "Европлана" (MOEX: LEAS), который предоставляет услуги лизинга автомобилей. Российские компании в этом году активно проводят IPO, расширяя список доступных к торговле эмитентов на Мосбирже, отмечает Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", позитивные корпоративные новости способствуют позитивной динамике на рынке акций РФ, а локальное укрепление рубля наблюдается в пик налоговых выплат.

В США запасы нефти остаются на 25,5 млн баррелей ниже уровней резервов сопоставимого периода прошлого года. Вместе с тем, по оценкам аналитиков JPMorgan, дополнительные сокращения добычи нефти в России во II квартале 2024 года могут поддержать рост котировок Brent до $90-95 за баррель в апреле-мае.

Акционеры HeadHunter (MOEX: HHRU) (+1,1%) накануне одобрили редомициляцию компании с Кипра в САР в Калининграде. Переезд и последующий листинг на "Московской бирже" позволят возобновить дивидендные выплаты. Исторически компания направляла на дивиденды 75% скорректированной чистой прибыли. Таким образом, на дивиденды за 2023 год компания может направить 9,36 млрд руб.

Ключевой акционер "Софтлайна" (MOEX: SOFL) (-0,6%) объявил о дополнительном обмене расписок Noventiq (бывшая головная компания "Софтлайна") на свои акции (3 расписки на 1 акцию) для тех держателей, которые не участвовали в сделке в августе-сентябре 2023 года. Обмен позволит увеличить количество акций "Софтлайна" в свободном обращении и их ликвидность, что сформирует предпосылки для включения акций компании в разные индексы и в первый котировальный список, полагают эксперты "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг продолжит рост, ближайшей целью выступает годовой максимум 3343,56 пункта. Маловероятно, что она будет достигнута сразу, но это вполне возможно в течение следующих нескольких торговых сессий.

"Считаем, что восходящую динамику должны сохранить акции "ЛУКОЙЛа", которые смогли преодолеть уровень сопротивления. Также с оптимизмом смотрим на бумаги Сбербанка", - считает аналитик.

Акции АФК "Система" обновили максимум с января 2022 года - высокий спрос объясняется готовящимся публичным размещением двух дочерних компаний, а также обновленная дивидендная политика АФК. Акции "Мосбиржи" обновили свой максимум, подорожали бумаги "АЛРОСА" после сообщений о заключении соглашении по выкупу алмазов Минфином в 2024 году (предполагается, что Минфин в течение года будет закупать часть продукции компании в Гохран), отмечает Головинов.

В США в среду индексы акций выросли на 0,5-1,2% после двухдневного снижения, при этом индекс Dow Jones (+1,2%) подскочил почти на 500 пунктов, а S&P 500 (+0,9%, до 5248,49 пункта) завершил сессию на историческом максимуме.

Рынок ждет публикации в пятницу американского индекса PCE, на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что в феврале индикатор вырос на 2,5% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В январе рост составлял 2,4% и 0,3% соответственно.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,5%, австралийский ASX Australia вырос на 1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), консолидируются Европа (индексы изменились на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,1%).

В Японии трейдеры фиксировали прибыль после сильного подъема рынка в последнее время, пишет Trading Economics. Также инвесторы ждут данных по экономике страны (розничные продажи, безработица, промышленное производство), которые будут опубликованы в пятницу.

Поддержку рынку Китая оказала, в частности, новость о том, что председатель КНР Си Цзиньпин днем ранее провел в Пекине встречу с представителями американского бизнеса.

Он заявил, что Китай планирует и реализует серию крупных мер, ориентированных на всеобъемлющее углубление реформ, создание бизнес-среды мирового класса и на обеспечение широкого пространства для развития международного бизнеса. При этом Си Цзиньпин призвал США работать с Китаем в одном направлении, сообщили китайские СМИ.

По его словам, несмотря на то, что "отношения США и Китая не могут вернуться в прошлое, у них может быть лучшее будущее".

ВВП Великобритании в IV квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал спад на 0,3%.

Розничные продажи в Германии в феврале снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в четверг цены растут после двух дней снижения котировок, чему способствовали данные о запасах топлива в США, сообщает Trading Economics.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $86,47 за баррель (+0,5% и -0,9% накануне), майская цена WTI - $81,77 за баррель (+0,5% и -0,3% в среду).

NYMEX и ICE Futures будут закрыты 29 марта в связи со Страстной пятницей.

Как сообщило министерство энергетики США в среду, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,16 млн баррелей. Эксперты ожидали снижения на 1,275 млн баррелей.

Тем не менее, эта информация оказала позитивное влияние на рынок, поскольку во вторник Американский институт нефти (API) опубликовал данные, согласно которым запасы за минувшую неделю выросли гораздо более значительно - на 9,4 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новостей от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи, поскольку в ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства, полагают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,9%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,8% и +9,9% "префы"), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,8% и +9,9% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,6%).

ПАО "Алкогольная группа Кристалл" (MOEX: KLVZ) (+3,1%), основным производственным активом которого является ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл", в январе-феврале получило выручку (за вычетом акциза и НДС) в размере 496 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. Компания также сообщила, что общие продажи продукции за два месяца составили 1,533 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (+2,9%) (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам 2023 года получил чистую прибыль на уровне 19,373 млрд рублей против 6,061 млрд рублей в 2022 году, говорится в отчете компании.

Подешевели акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-3,7%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (-3,1%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-2,6%), ПАО "Центр международной торговли" (MOEX: WTCM) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,41 млрд рублей (из них 3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,86 млрд рублей на бумаги АФК "Система" и 1,57 млрд рублей на акции "Роснефти").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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