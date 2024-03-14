Росбанк сохраняет прогноз первого снижения ставки ЦБ РФ не ранее июня 2024 года, отмечается в комментарии аналитиков банка.

"По данным Росстата, цены в феврале выросли на 0,68% м/м, что в очередной раз оказалось выше недельных оценок (0,61% м/м), - пишут эксперты. - С исключением сезонного фактора, прирост цен незначительно ускорился (до 6,4% м/м). При этом цены на продовольственные (3,8% м/м) и непродовольственные товары (4,3% м/м) сохранили признаки снижения инфляционного давления. Устойчивость тренда все еще под вопросом, хотя недельные данные в начале марта (на 11 марта 0% н/н, 7,6% г/г) дают новые надежды. Макроэкономика Перед заседанием Банка России (22 марта) инфляционная картина не дает поводов для смягчения риторики и отказа от выжидательной позиции по уровню ключевой ставки. Поэтому мы сохраняем наши ожидания о первом снижении ставки не ранее июня (-100 б.п.)".

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