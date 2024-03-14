"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 350,35 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Whoosh (ПАО "ВУШ Холдинг") с целью 350,35245 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,52%, стоп-приказ: 264 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. 27 марта Whoosh опубликует отчетность по МСФО за 2023 год. Судя по операционным данным, отчет должен выйти сильным. Кроме этого, сейчас начинает работать сезонный фактор для бизнеса компании.

"С технической точки зрения цена вышла из среднесрочного боковика и покоряет новые исторические максимумы. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 264 руб. риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,44", - указывают эксперты "Финама".

Whoosh - крупнейший в России оператор кикшеринга.

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