Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду, инвесторы продолжали оценивать статданные по инфляции в Соединенных Штатах и новости крупных компаний. Как стало известно днем ранее, потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне.

Новые данные об инфляции слабо изменили настрой рынка, который по-прежнему ждет, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки в июне. Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль.

Фондовые индексы Японии и Южной Кореи повышаются в четверг, в то время как Китай и Австралия демонстрируют негативную динамику. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,3%, при этом он вырос впервые за четыре сессии. Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 мск прибавил 0,8%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 мск опустился на 0,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился за день на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок утром в четверг продолжают слабо расти после существенного подъема днем ранее. Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились впервые за семь недель, что указывает на повышение спроса на топливо. Кроме того, факторами, способствующими росту котировок, является сохранение геополитической напряженности на Ближнем Востоке, атаки украинских дронов на российские НПЗ и продление ограничений на добычу нефти странами ОПЕК+.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это стало неожиданностью для экспертов, которые в среднем ожидали роста на 1 млн баррелей. Тем временем резервы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение соответственно на 2,2 млн баррелей и 1,05 млн баррелей.

На этом фоне цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $84,07 за баррель, что на 0,05% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 2,6% - до $84,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром поднялись на 0,01% - до $79,73 за баррель. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на 2,8% и достигли $79,72 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 марта снизилась в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,036 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,858 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,05% и составил 105,97 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 890,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ВЭБ.РФ-21" (+0,8%), "СИБУР Холдинг БО-03" (+0,3%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (+0,2%), а в лидерах снижения - облигации "РСХБ БО-09" (-1,37%), "Новотранс-001Р-03" (-0,6%) и "МТС-001P-20" (-0,5%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Элемент лизинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 15,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 16,94% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 2-23-го купонов, 12% от номинала - в дату погашения выпуска.

ООО "Легенда" планирует в марте провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: в даты выплаты 18-го и 21-го купонов будет погашено по 16,67% от номинала, в дату выплаты 24-го купона - 66,66% от номинала. В результате дюрация составит около 1,6 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами после прохождения теста.

ООО "СУЭК-финанс" установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-03R на уровне 2% годовых. Десятилетний выпуск на 21 млрд рублей компания разместила в сентябре 2019 года по ставке 7,5% годовых. Ставка текущего купона - также 2% годовых, по выпуску 26 марта предстоит исполнение оферты. В рамках предыдущей оферты в марте 2023 года компания выкупила почти 76% займа на 15,95 млрд рублей.

ООО "Солид-лизинг" установило ставку 2-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых. Компания разместила заем объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года в сентябре 2023 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых. Размер ставки 2-7-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купона, плюс 4%. Купоны полугодовые.

ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) выкупило по оферте 4 млн 573,640 тыс. облигаций серии 001P-04R по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания приобрела 45,74% займа. Эмитент разместил 10-летний выпуск облигаций на 10 млрд рублей в марте 2018 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых. Ставка текущего купона до следующей оферты в марте 2025 года - 15% годовых.