Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 марта. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики в отсутствие макроэкономической статистики. Рынок ждет данных об инфляции в США, которые могут изменить прогнозы в отношении времени снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Потребительские цены в феврале выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца и на 3,1% в годовом выражении, прогнозируют в среднем аналитики, опрошенные Trading Economics. В январе первый показатель поднялся на 0,3%, второй - также на 3,1%. Базовая инфляция (без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания), как ожидается, в прошлом месяце составила 0,3% и 3,7%, что ниже январских показателей в 0,4% и 3,9%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамки на торгах во вторник: шанхайский и токийский индикаторы умеренно снижаются, тогда как индексы Гонконга, Сеула и Сиднея растут. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов теряет 0,4%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет 2,5%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов опустился на 0,06%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,1%, однако капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto опускается на 0,7% и 0,2% соответственно. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок слабо растут утром во вторник, предыдущую сессию котировки завершили практически без изменений. Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $82,44 за баррель, что на 0,28% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты увеличились в цене на 13 центов, до $82,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,22% и составили $78,1 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на 8 центов, до $77,93 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут выхода данных об инфляции в США во вторник, а также публикации ежемесячных отчетов ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА). Кроме того, трейдеры следят за соблюдением странами ОПЕК+ добровольно взятых на себя обязательств по сокращению поставок, а также за уровнем добычи в США, который с конца января держится у рекордных отметок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 11 марта снизилась в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,278 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,028 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,06% и составил 106,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за четыре дня (8-11 марта) прибавил 0,04%, поднявшись до 891,21 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,5%), "Почта России БО-002P-01" (-0,49%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,31%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Автодор-003Р-02" (+0,46%), "МТС-001P-09" (+0,32%) и "АФК Система-1P-19" (+0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установили ставки 1-32-го купонов 8-летних облигаций серии 001P-31R на уровне 13,39% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 11 марта. Техразмещение состоится 15 марта. Размещение займа пройдет в рамках программы бондов РЖД объемом 2,7 трлн рублей. Максимальный срок обращения бумаг в рамках программы - 40 лет.

ОАО "РЖД" установило ставку 23-24-го купонов облигаций 28-й серии на уровне 15% годовых. Пятнадцатилетний выпуск облигаций на 20 млрд рублей корпорация разместила в апреле 2013 года. Ставка текущего полугодового купона - 6,8% годовых, по выпуску 29 марта предстоит исполнение оферты.

Кроме того, ОАО "РЖД" установило ставку 19-20-го купонов инфраструктурных облигаций 33-34-й серий в размере 8,42% годовых. Компания разместила 25-летние облигации 33-34-й серий на общую сумму 30 млрд рублей в марте 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 12,4% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

МФК "Быстроденьги" 12 марта начнет размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии 002Р-04 объемом 200 млн рублей. Цена размещения составит 100,75% от номинальной стоимости. В размещении смогут принять участие только квалифицированные инвесторы. Основной выпуск облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,644 млн рублей эмитент размещал с конца декабря 2023 года по начало января текущего года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых, объявлена оферта через год (в декабре 2024 года).

ГК "Автодор" 25 марта начнет размещение выпуска облигаций серии 004Р-09 объемом 12,86 млрд рублей. Размещение продлится 10 рабочих дней. Срок обращения эмиссии - 23,4 года. Ставка 1-2-го купонов составит 3% годовых, купонный доход за эти периоды будет капитализироваться по ставке 3% годовых до момента выплаты в дату окончания 10-го купонного периода.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 26-го купона по облигациям серии 001Р-01R на уровне 16% годовых. Компания разместила 10-летние облигации 001Р-01R объемом 15 млрд рублей в декабре 2017 года по ставке 7,6% годовых. Ставка текущего купона - 8,35% годовых. По выпуску 21 марта предстоит исполнение оферты.