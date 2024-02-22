Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю смешанную динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 22 февраля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за короткую неделю смешанную динамику на фоне незначительных ценовых изменений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Торговая активность на рынке российских еврооблигаций в понедельник, 19 февраля, была крайне низкой из-за праздничного дня в США (День президентов).

Ситуация в секторе отечественных евробондов 20 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник продемонстрировали умеренный рост в ожидании публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, запланированной на 21 февраля.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе участники рынка надеялись увидеть какие-либо указания на то, когда американский ЦБ перейдет к снижению процентных ставок. При этом трейдеры оценивали примерно в 53% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

В середине недели расстановка сил как на мировом долговом рынке, который продолжил плавный рост, так и в секторе российских еврооблигаций не изменилась. Котировки отечественных евробондов вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на новости о согласовании постпредами ЕС 13-го пакета антироссийских санкций, который планируется утвердить 24 февраля.

В последний рабочий день в России, 22 февраля, активность покупателей на мировых долговых рынках снизилась под влиянием опубликованного протокола последнего заседания ФРС, что предопределило боковую динамику и в секторе отечественных евробондов. Большинство руководителей американского ЦБ больше обеспокоены тем, что процентные ставки будут снижены слишком быстро, чем промедлением в их сокращении, свидетельствуют данные протокола.

Они отметили риски слишком быстрого смягчения денежно-кредитной политики и хотели бы более тщательно оценить поступающие данные для того, чтобы удостовериться в сохранении прогресса в замедлении инфляции до целевого уровня в 2%. При этом несколько представителей Федрезерва отметили, что существует риск ухудшения ситуации в экономике, если придерживаться чрезмерно ограничительной политики в течение слишком долгого времени. "При обсуждении перспектив ДКП участники заседания пришли к выводу, что ставка, вероятно, достигла своего пика в этом цикле", - говорилось в документе. Однако в целом они считают целесообразным не снижать уровень ставки до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция устойчиво приближается к 2%.

"Некоторые участники заседания отметили риски того, что продвижение к ценовой стабильности может застопориться", - сообщается в протоколе. Представители Федрезерва придают значение возможности того, что дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией может занять больше времени, чем ожидалось. Хотя в протоколе отмечается достижение "значительного прогресса" в ослаблении темпов роста потребительских цен, часть его, вероятно, обусловлена кратковременными факторами. "Участники заседания подчеркнули неопределенность, связанную с тем, как долго придется сохранять ограничительную ДКП", - говорилось также в документе.

Следующее заседание ФРС назначено на 19-20 марта. Оно будет сопровождаться публикацией обновленных экономических прогнозов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю почти на 1% - до 66,63% от номинала (их доходность выросла на 11 базисных пунктов и составила 9,67% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 66,44% от номинала (доходность выросла всего на 1 базисный пункт, до 9,47% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 4,3%, подешевев до 50,4% от номинала (его доходность выросла на 45 базисных пунктов и составила 11% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за неделю на 0,15% - до 71,66% от номинала (их доходность увеличилась на 21 базисный пункт и составила 20,43% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 0,04% - до 65,75% от номинала (доходность увеличилась на 7 базисных пунктов и составила 17,81% годовых), в то время как котировки евробондов РФ с погашением в 2029 году снизились за пять дней на 0,32% - до 67,85% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов, составив 13,19% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году опустилась всего на 0,04% - до 66,26% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.