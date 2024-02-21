Рынок акций РФ утром упал к 3150п по индексу МосБиржи на внешнем негативе, затем наметился отскок

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ утром в среду упал под давлением распродаж на фоне негативной динамики внешних фондовых площадок и ожиданий новых антироссийских санкций Запада, после чего произошел отскок за счет закрытия части "коротких" позиций игроками на фоне стабилизации нефти (Brent торгуется в районе $82,5 за баррель). Индекс МосБиржи после локального провала к 3150 пунктам отскочил в район 3180 пунктов; во "втором эшелоне" обвалились на 25% расписки Qiwi после отзыва ЦБ РФ лицензии у Киви банка.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3178,71 пункта (-0,9%, минимум сессии - 3153,01 пункта), индекс РТС - 1084,03 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,7%.

Доллар стоит 92,37 рубля (+0,03 рубля).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-4,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,4% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -0,9% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Подорожали акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", рынок акций РФ остается под давлением геополитических рисков, которые традиционно максимально непредсказуемые. Тем не менее, по опыту прошлых западных санкций рынок акций всегда падает заранее на фоне их ожиданий, а затем восстанавливается по факту объявления.

"Мы не исключаем реализации такого сценария и в этот раз, то есть повышенная волатильность в краткосрочном периоде сохранится. Однако текущая ситуация дает хорошую возможность купить перспективные активы по более интересным ценам. В США в среду в фокусе внимания публикация протокола январского заседания ФРС", - отмечают эксперты.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", негативные настроения на рынке акций сохраняются после подтверждения жесткой позиции Банка России по монетарной политике.

В "Норникеле" заявили, что после введения "курсовой" пошлины ослабление рубля больше не рассматривается в качестве позитивного для операций компании фактора. Более того, при текущих ценах на металлы свободный денежный поток (FCF) "Норникеля" стремится к нулю, что может негативно отразиться на потенциальных дивидендах по итогам 2024 года и настроениях инвесторов в ближайшее время, отмечают эксперты.

Банк России считает "теоретической" проблему навеса на фондовом рынке из-за редомициляции, так как предприняты все необходимые действия для того, чтобы этот объем акций не вышел на рынок бесконтрольно. Это может поддержать в ближайшие дни котировки бумаг компаний с иностранной регистрацией, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, в среду ростом выделяются китайские акции, в особенности в секторе недвижимости, благодаря увеличению пакетов помощи от китайских банков. Также спрос наблюдается в здравоохранении и сырьевом секторе в Гонконге. Выступления в среду членов FOMC Рафаэля Бостика и Мишель Боуман дадут инвесторам дополнительную информацию для будущих шагов ФРС по процентным ставкам.

На российском рынке индекс МосБиржи продолжил снижение из-за роста геополитического напряжения, связанного с новыми санкциями против РФ со стороны ЕС и США. Давление продаж на акции Polymetal сохраняется из-за продажи компанией российского бизнеса, отсутствия дивидендов и проблем с листингом. Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с акциями компании "Полиметалл", что хоть и дает некий рыночный сигнал, но не снимает все риски, считает эксперт.

Перед длинными выходными инвесторы могут продолжить фиксировать прибыль на российском рынке, что может привести к усилению волатильности. Следует принимать во внимание ближайшую поддержку для индекса МосБиржи на уровне 3180 пунктов, считает Кабаков.

По оценке руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, распродажи российских акций накануне были неожиданно сильными, причем продолжились и на вечерней сессии. В среду пробой индексом МосБиржи уровня 3200 пунктов нужно будет подтвердить или опровергнуть.

Никаких новых поводов для снижения нет, инвесторы начали сокращать "лонги" еще в пятницу, когда стало понятно, что ключевая ставка ЦБ РФ достигла локального максимума, но ждать смягчения денежно-кредитной политики в ближайшее время не приходится. Дивидендные истории становятся все менее и менее привлекательными. Вряд ли по итогам этого года дивидендная доходность индекса МосБиржи превысит 10%, в то время как по относительно надежным облигациям можно получить вдвое больше, считает эксперт.

Готовящиеся Западом новые санкции к РФ вряд ли стоит относить к весомым причинам падения рынка, поскольку отечественные инвесторы уже выработали к ним иммунитет, а Европа вместе с США почти уже исчерпали меры давления. Тем не менее, техническая картина по рынку резко ухудшилась: индекс МосБиржи тестирует сильную поддержку 3200 пунктов, ниже которой выставлено много "стопов". Так что пробой данной отметки может лишь усилить снижение с целью ухода к 3000 пунктам. Вероятность данного сценария очень высока, полагает эксперт "Алор брокер".

В нефти наступает консолидация в районе сопротивления $83 за баррель Brent. Судя по тому, что нефть падать категорически не хочет, выход из затянувшегося боковика может быть относительно сильным и, скорее всего, вверх. Однако это не обязательный сценарий, особенно если фондовая Америка уйдет корректироваться и снимать техническую перекупленность, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций просели на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, упавшего из-за рекордного отката капитализации Nvidia (-4,4%, на $78 млрд) перед публикацией отчетности чипмейкера в среду.

ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося 31 января заседания. В его протоколе, который выйдет в среду в 22:00 МСК, рынок надеется увидеть сигналы о начале снижения ставок. Кроме того, на этой неделе выступит ряд представителей руководства американского центробанка.

Сейчас трейдеры оценивают примерно в 54% вероятность снижения ставки Федрезервом на 25 базисных пунктов в июне, по данным CME FedWatch.

Между тем индекс опережающих экономических показателей США в январе снизился 22-й месяц подряд - на 0,4%, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот показатель.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением выросших Китая и Гонконга (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский индекс Shanghai Composite вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,6%), В Европе динамика смешанная (индексы CAC 40 и DAX подросли на 0,1-0,2%, FTSE просел на 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1-0,2%).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) накануне сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,45% годовых, минимальном в истории. Тем временем ставка по 5-летним кредитам была понижена до 3,95% с 4,2%. Снижение этой ставки стало первым с июня прошлого года, ее уровень также является самым низким с момента введения.

Объем экспорта Японии в январе увеличился на максимальные за 14 месяцев 11,9% относительно того же месяца предыдущего года - до 7,333 трлн иен ($48,88 млрд), сообщило в среду министерство финансов страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 9,5%, по данным Trading Economics. В декабре 2023 года экспорт вырос на 9,7%.

Японский импорт в январе сократился десятый месяц подряд - на 9,6%, до 9,031 трлн иен. Консенсус-прогноз предполагал уменьшение на 8,4%. В декабре импорт упал на 6,9%.

На нефтяном рынке утром в среду цены просели после роста на фоне ослабления доллара США, а также уверенного подъема китайского фондового рынка благодаря ожиданиям восстановления экономики КНР.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $82,2 за баррель (-0,1% и -1,5% накануне), апрельская цена WTI - $76,87 за баррель (-0,2% и -1,8% во вторник).

Колебания цен на нефть остаются в диапазоне шириной $10 за баррель с начала текущего года, трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивают перспективы спроса.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали расписки Qiwi (-25,1%, до 360,5 рубля - уровня ноября 2022 года), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-8,4%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (MOEX: DZRD) (-6,6%), SFI (MOEX: SFIN) (-6,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-5,8%).

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Киви банка, говорится в сообщении ЦБ. Киви банк по итогам 2023 года занимает 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Выросли акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+2,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 22,81 млрд рублей (из них 3,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,74 млрд рублей на бумаги "Транснефти" (MOEX: TRNF) и 1,65 млрд рублей на акции ВТБ).