"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает нейтральную оценку перспектив цены акций "Башнефти" и целевую цену на уровне 2800 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста 3% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Башнефть" опубликовала сокращенные финансовые результаты за 2023 год по МСФО. после выхода отчетности акции компании теряли в цене более 5%. Как и ожидалось, "Башнефть" обобщила финансовые результаты и не привела большинства деталей, которые были доступны до начала украинского кризиса. EBITDA и чистая прибыль "Башнефти" за 2023 год по МСФО оказались хуже как наших оценок, так и ожиданий рынка",- пишет аналитик Рональд Смит.

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