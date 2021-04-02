Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2957,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1759,07 млрд руб.

2 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 апреля составили по Российской Федерации 2957,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2802,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2947,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2775,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 апреля составили 1759,07 млрд руб. против 1772,05823 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.