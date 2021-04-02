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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2957,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1759,07 млрд руб.
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02 апреля 2021 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2957,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1759,07 млрд руб.
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2 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 апреля составили по Российской Федерации 2957,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2802,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2947,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2775,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 апреля составили 1759,07 млрд руб. против 1772,05823 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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Капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий ("Фонд фондов") составит 20 млрд рублей, государство и бизнес сформируют его на паритетных началах. "Десять ведущих предпринимателей из РСПП в рамках вашего поручения по "Фонду фондов" будут... читать дальше
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Для московских предпринимателей расширили список компенсируемых затрат. Теперь, как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, можно возместить расходы на участие в международных конкурсах и рекламу в интернете. "Теперь бизнесмены могут возместить еще и расходы на... читать дальше
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Перераспределение полномочий между ведомствами в рамках готовящегося нового законодательства о регулировании экосистем не планируется, как и создание отдельного подразделения в самом Банке России для контроля этого направления, сказал журналистам первый зампред Банка России... читать дальше
.02 апреля 2021 года 13:25
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.02 апреля 2021 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,32 пункта (0,576%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3547,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3554,4 (+0,76%) пункта,... читать дальше
.02 апреля 2021 года 13:14
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.02 апреля 2021 года 13:05
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Максимальное значение за месяц (с 3 марта по 2 апреля) - 75,3529 руб. за доллар, минимальное значение - 72,0045 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,42 руб. Это автоматическое сообщение.
.02 апреля 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 88,97/90,43 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 58 коп., Cредний курс продажи упал на...
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