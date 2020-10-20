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20 октября 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,3115 руб.
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20 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 91,3115 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,74 коп.
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Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам шестого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85%... читать дальше
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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4064,41 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
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Рынок акций США закрылся снижением на фоне ухудшения настроения инвесторов из-за отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в субботу вечером призвала Белый дом за 48 часов прийти к... читать дальше
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на очередном ежемесячном заседании рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов", но не затрагивал вопросы возможного изменения параметров сделки. Страны ОПЕК+ в апреле этого года... читать дальше
.20 октября 2020 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили вчерашние торги снижением на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса, которые отодвинули на второй план надежду на принятие властями США новых мер стимулирования в ближайшие... читать дальше
.20 октября 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 91,3115 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,74 коп.
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:00 Цены производителей в Германии ... читать дальше
.19 октября 2020 года 19:51
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.19 октября 2020 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6348 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный -... читать дальше
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