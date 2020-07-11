Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин назвал исторически малым средний темп роста российской экономики за последние 10 лет. "Конечно, непроведение достаточных структурных и институциональных реформ стало основой торможения. Если сбудется официальный прогноз этого года и... читать дальше

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Потребители освобождены от затрат, связанных с приборами учета электроэнергии. Теперь их обязаны нести энергокомпании - гарантирующие поставщики в многоквартирных домах и сетевые компании в случае частной жилой застройки. Совместно с региональными властями они будут выбирать,... читать дальше

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Рыбаки РФ в первом полугодии этого года, по предварительным данным, увеличил вылов рыбы на 7%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росрыболовства в канун профессионального праздника - Дня рыбака, который отмечается 12 июля. По данным на 8 июля, вылов составил 2,6 млн... читать дальше

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Правительство России направит более 5 млрд рублей на выплату медицинским работникам увеличенных отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они были вынуждены отказаться из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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К концу июня средняя плотность потока посетителей торговых центров восстановилась до 70% от докризисного уровня и составила 239 человек на тысячу квадратных метров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир... читать дальше

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Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус полагает, что, несмотря на возникающие сложности, пандемию коронавируса все же можно взять под контроль. "Есть много примеров со всего мира, которые показали, что, даже если вспышка COVID-19 очень сильна, ее можно взять под контроль", -... читать дальше

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Простое ношение медицинской маски для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией может оказаться столь же важным, как любые действия, предпринимаемые правительством США для поддержки экономики в данный момент, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ)... читать дальше

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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 стоила европейским компаниям более $100 млрд потерянной выручки с начала 2020 года, свидетельствуют подсчеты Dow Jones. Больше других пострадали компании энергетического сектора, автопроизводители и представители модной индустрии. Среди... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 6,61 тыс. случаев, умерли за сутки 188 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 -... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 по московскому времени субботы 560 тыс. 209 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 285, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На 08:00 четверга этот показатель... читать дальше

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Минсельхоз США снизил прогноз сбора пшеницы в России в этом году. Оценка экспорта на текущий сельхозгод (июль 2020-июнь 2021 гг.) не изменилась. Как сообщается в июльском отчете ведомства, сбор пшеницы в РФ в этом году составит 76,5 млн тонн против 77 млн тонн по... Как сообщается в июльском отчете ведомства, сбор пшеницы в РФ в этом году составит 76,5 млн тонн против 77 млн тонн по... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из ведущих производителей мясной продукции в РФ, во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизила продажи мяса курицы на 2%, до 168,31 тыс. тонн, сообщает компания. Продажи свинины выросли на 15%, до 74,34... Продажи свинины выросли на 15%, до 74,34... читать дальше

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В соответствии с имеющимися поручениями правительства РФ Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) приступила к осуществлению комплекса мер, необходимых для возобновления авиасообщения с иностранными государствами. "Первый этап предусматривает открытие воздушного... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 71,2298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,98 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 80,2689 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 июля, составляет 80,2689 руб. По сравнению с...

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43922,129 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 252,338 млрд руб., или на...

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,51 пункта (0,665%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2800,94 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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