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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 6 декабря по 13 декабря на 1085 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2529 тыс. баррелей
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18 декабря 2019 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 6 декабря по 13 декабря на 1085 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2529 тыс. баррелей
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18 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1085 тыс. баррелей - до 446,833 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2529 тыс. баррелей и составили 237,297 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 1509 тыс. баррелей, достигнув 125,096 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1750 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 2000 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 400 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.18 декабря 2019 года 18:39
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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1085 тыс. баррелей - до 446,833 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2529 тыс. баррелей и составили 237,297 млн баррелей,... читать дальше
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