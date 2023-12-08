Китайцы намерены в 2024 г. продать в РФ 1,2 млн легковых машин

8 декабря. FINMARKET.RU - Автоконцерны из Китая в 2024 г. собираются реализовать в России в общей сложности почти 1,2 млн новых легковых автомобилей. Об этом сообщается в презентации профессионального сообщества "Автомаркетолог" (занимается маркетинговыми исследованиями в автобизнесе), с которой ознакомились "Ведомости".

Владелец и гендиректор "Автомаркетолога", экс-президент ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) Олег Мосеев подтвердил эту информацию. Подсчет делался на основе опроса дистрибуторов и дилеров китайских марок в России, а также штаб-квартир автопроизводителей в Китае, пояснил он "Ведомостям".

Больше всех, согласно презентации, планирует продать Chery – 200 000 машин, на 2-м месте – Changan с заявленным планом в 180 000 автомобилей, на 3-м – Haval (150 000 единиц), на 4-м – Geely (110 000 шт.). Далее с большим отрывом идут Exeed и Omoda, которые собираются реализовать здесь по 60 000 машин. Обе компании являются суббрендами Chery. "Ведомости" направили запросы крупнейшим китайским автоконцернам.

По данным "Автостата", в 2023 г. количество представленных на рынке китайских марок выросло в 1,5 раза до 51, количество моделей – почти в 3 раза до 262. Правда, из 51 представленной в России китайской марки почти 74% продаж приходится на 10 основных брендов, еще 26% – на 14 компаний, а доля оставшихся 27 марок составляет 0,4%.