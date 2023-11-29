В октябре промпроизводство в РФ выросло на 5,3%

Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% после 5,6% в сентябре, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-октябре промпроизводство увеличилось на 3,5%

29 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2023 года промышленное производство в РФ выросло на 5,3% по сравнению с октябрем 2022 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре рост показателя составлял 5,6%, в августе - 5,4%, в июле - 4,9%, в июне - 5,8%, в мае - 6,7%, в апреле - 4,9%, в марте - 0,9%, в феврале снижение промпроизводства составляло 1,7%, в январе - 2,9%.

В январе-октябре повышение показателя составило 3,5%.

По сравнению с сентябремв октябре увеличилось на 4,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2023 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,4% по сравнению с сентябрем после роста на 0,3% месяцем ранее.

Динамика показателя за октябрь совпала с прогнозами аналитиков. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале ноября, предусматривал повышение промпроизводства на 5,3% в годовом выражении.

В 2023 году экономисты прогнозируют рост промпроизводства на 3,5% (месяц назад также ожидали повышения на 3,5%), что практически совпадает с прогнозом Минэкономразвития (3,6%).

В октябре 2023 года на рост индекса промышленного производства оказало влияние увеличение объемов производства в обрабатывающих отраслях, в электро- и теплоэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, отмечает Росстат.

Обрабатывающие производства стабильно показывают высокие темпы роста на протяжении последних восьми месяцев. С марта 2023 года объемы производства растут ежемесячно более чем на 5,0% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Во 2-м и в 3-м кварталах динамика составила плюс 10,4% и плюс 10,2%, соответственно. В октябре 2023 года индекс вырос на 9,5% по сравнению с октябрем 2022 года и на 2,9% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Энергетический сектор продемонстрировал рост на 1,3% по сравнению с октябрем 2022 года и 26,9% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, увеличили объемы производства на 3,5% по сравнению с октябрем 2022 года и на 2,1% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 0,1% по сравнению с октябрем 2022 года.

На негативную динамику промышленного производства в сырьевом секторе повлияло сокращение добычи металлических руд на 0,5% по сравнению с октябрем 2022 года и на 1,1% по сравнению с сентябрем 2023 года, а также снижение объемов выработки прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок на 15,7% по сравнению с октябрем 2022 года и на 4,1% по сравнению с сентябрем 2023 года.

Однако продолжается рост добычи угля - на 2,2% по сравнению с октябрем 2022 года и на 6,4% по сравнению с сентябрем 2023 года.

По сравнению с сентябрем 2023 года зафиксирован рост добычи на 4,3%.

- изготовление мебели - (+45,7%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (+41,0%);

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - (+34,5%);

- выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - (+31,4%);

- выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (+27,7%);

- производство электрического оборудования - (+25,4%);

- производство кожи и изделий из кожи - (+23,0%);

- производство прочих готовых изделий - (+20,2%);

- химическое производство - (+15,6%), выпуск резиновых и пластмассовых изделий - (+13,7%);

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - (+13,8%);

- производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки, (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (+12,7%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева - (+12,4%).

- производство табачных изделий - (-28,2%);

- добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - (-15,7%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (-1,9%);

- выпуск одежды - (-0,9%);

- добыча металлических руд - (-0,5%).

Производство продуктов питания в РФ в октябре этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 5,7%, по сравнению с сентябрем этого года - на 3,9%. За 10 месяцев этого года рост составил 6,4%.

В частности, производство мяса (без мяса птицы) в минувшем месяце составило 325 тыс. тонн, что на 9,9% больше, чем в октябре прошлого года, и на 7,1% выше показателя сентября этого года. За январь-октябрь рост составил 5,2%, до 3 млн тонн.

Производство охлажденного мяса птицы в октябре в годовом выражении снизилось на 0,6%, до 288 тыс. тонн, но по сравнению с сентябрем этого года выросло на 5,9%. За 10 месяцев рост составил 0,6%, до 2,8 млн тонн.

На рыбном рынке в октябре производство мороженой рыбы в годовом выражении снизилось на 5%, до 228 тыс. тонн, по сравнению с сентябрем этого года - на 3,9%. За 10 месяцев производство выросло на 12,2%, до 2,6 млн тонн. Мороженого филе в октябре произведено 13,1 тыс. тонн. Это на 2,5% и 12,5% меньше, чем в октябре прошлого года и сентябре этого года соответственно. За январь-октябрь производство снизилось на 15%, до 191 тыс. тонн.

Выпуск легковых автомобилей в октябре 2023 года составил 59,2 тыс. шт., что на 58,4%, или в 1,6 раза, больше, чем в октябре 2022 года, но на 8,0% меньше, чем в сентябре 2023 года. За январь-октябрь 2023 года выпущено 417 тыс. легковых автомобилей, что на 8,1% больше, чем в январе-октябре 2022 года.

Грузовых автотранспортных средств собрано 16,6 тыс. шт., что на 51,0% больше, чем в октябре 2022 года, но на 2,9% меньше, чем в сентябре 2023 года. За январь-октябрь 2023 года изготовлено 134 тыс. грузовых автотранспортных средств, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Грузовых автомобилей с дизельным двигателем выпущено 5,1 тыс. шт., что в 2,2 раза больше, чем в октябре 2022 года, и на 3,5% больше, чем в сентябре 2023 года. За январь-октябрь 2023 года собрано 36,3 тыс. грузовых автотранспортных средств с дизельным двигателем, что на 42,6% больше, чем за аналогичный период 2022 года.