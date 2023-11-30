Эксперты оценили динамику авторынка в 2024 году

30 ноября. FINMARKET.RU -новых легковых автомобилей в России в 2024 году может составить от 900 тыс. до 1,48 млн машин. Такой прогноз представил " Ведомостям " исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

В агентстве просчитали три сценария развития отрасли на будущий год. В пессимистичном сценарии продажи снизятся относительно прогнозных значений 2023 года на 9%, до 900 тыс. машин. В базовом (наиболее реалистичном) варианте рынок прирастет на 24%, до 1,3 млн шт. При реализации оптимистичного сценария, по словам Удалова, рост сегмента составит 36% - до 1,48 млн транспортных средств.

Основным фактором, который окажет влияние на рынок в 2024 году, будет наличие или отсутствие платежеспособного спроса со стороны населения, говорит Удалов. Сыграют свою роль также развитие событий на геополитической арене и господдержка автопрома, поскольку она направлена на наиболее массовый сегмент автотехники, объясняет он.

Автоэксперт Владимир Беспалов прогнозирует увеличение продаж новых легковых машин на уровне 11% в следующем году, до 1,17 млн единиц. По его словам, потенциальная емкость рынка выше этого значения - 1,5 млн шт. в год, но высокие цены на автотехнику и отсутствие предпосылок для их снижения сдерживают продажи. ("Продажи новых легковых машин в 2024 году могут вырасти на 25%")