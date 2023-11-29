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29 ноября 2023 года 08:53

Минпромторг вновь попытается снизить нагрузку на автопром

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Сергей Карпухин/ТАСС
Сергей Карпухин/ТАСС
29 ноября. FINMARKET.RU - Минпромторг вновь попытается снизить нагрузку на автопром: для отрасли и других машиностроителей может возобновиться программа льготных кредитов на оборотные средства, пишет "Коммерсантъ". Поиск средств еще идет, пока Минпромторг оценивает потребность в 10-12 млрд рублей для субсидирования до льготной ставки в 12% годовых.

Автопром, помимо планируемого возобновления субсидирования ставки, должен получить и отсрочку по выплате в бюджет утильсбора. Последний составляет высокую долю расходов предприятий. Эти меры, считают собеседники газеты в отрасли, сильно улучшат положение. Один из них отметил, что эффект от роста ставки ЦБ будет нивелирован на 80%. Автомобильный аналитик Владимир Беспалов считает, что с учетом нынешней стоимости кредитов 12% выглядит привлекательной ставкой. Сергей Удалов из "Автостата" добавил, что сейчас все в отрасли понимают, что рынок замедлится, и поэтому оборотных средств нужно будет больше.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  автопром,  кредиты,  льготы

 
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