Негатив для экономики: ВВП РФ может упасть на 7,5%

28 мая. FINMARKET.RU - В негативном сценарии прогноза социально-экономического развития России на 2020 год, который подготовило Минэкономразвития, не исключается падения ВВП на 7,5%, курс нацвалюты в 72,9 руб. за доллар, цена на нефть по $30,2 за баррель, а инфляция - на уровне 3,8%. Об этом пишут "Известия", ссылающиеся на близкий к правительству источник. Информацию подтвердил изданию федеральный чиновник. Принципиальное отличие консервативного варианта от основного только в темпах развития экономики: в базовом прогнозируется падение на 5%. По словам источника газеты, оптимистичный сценарий Минэкономразвития в кабмин не представило.

20 мая министерство внеслов правительство. В базовом варианте Минэк ожидает снижения ВВП на 5%, стоимость нефти — $31,1 за баррель, курс в 72,6 руб./$ и инфляцию на уровне 4%. Уже с 2021 годадолжна перейти к росту на 2,8% при условии, что цена на нефть увеличится до $35,4, а американская валюта — до 74,7 рубля, прогнозировало Минэкономразвития.

Так называемый оптимистичный или целевой сценарий министерство в правительство не вносило, уверяет один из источников "Известий". Впрочем, представленный Минэком прогноз может быть скорректирован после одобрения и запуска общенационального плана восстановления экономики, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая 27 мая в Госдуме. В Минфине сообщили "Известиям", что все вопросы о прогнозе социально-экономического развития необходимо адресовать в Минэк. Что касается бюджета, то среднесрочные параметры будут пересмотрены осенью, как говорил ранее министр Антон Силуанов.

Показатели из консервативного прогноза Минэкономразвития — абсолютно адекватны, заявил заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов, цитируемый "Известиями". У агентства схожие с министерством оценки: АКРА ожидает падение ВВП на те же 7,5% в 2020 году в негативном сценарии. Впрочем, по его мнению, пока особенных поводов для пессимизма нет: индикаторы деловой активности вза апрель в целом сопоставимы с другими странами.

Консервативный прогноз МЭР станет реальным, если осенью начнется вторая волна пандемии, уверен главный экономист Финансовой группы БКС Владимир Тихонов, на которого также ссылаются "Известия". Большие риски несет и торговый конфликт США с Китаем, который был основной угрозой экономической стабильности до распространения коронавируса, добавил эксперт.