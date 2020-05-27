Экономическая активность в РФ восстанавливается - Минэкономразвития

27 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития констатирует постепенное восстановление экономической активности в РФ в связи со снятием ограничений в регионах, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме. "Мы видим, что с 12 мая, когда регионы перешли к постепенному снятию ограничений, стали появляться признаки оживления. На сегодняшний момент мы достигли уровня в 79% экономической активности от докризисного", - сказал Решетников.

Он пояснил, что для оперативного мониторинга министерство с начала апреля ежедневно разрабатывает индикатор экономической активности, который построен на анализе первичных данных о ситуации в потребительском секторе с использованием онлайн-данных контрольно-кассовой техники, о перевозках грузов, потреблении электрической энергии, экспорте и импорте.

Как сообщало ранее министерство, в конце апреля этот показатель достигал уровня 67% от докризисного, в середине мая он подрос до 71-72%.

"В то же время надо понимать, что значительный объем экономики находится что называется в "заморозке". Под ограничением во многом находится сектор непродовольственной розницы, "выключен" общепит и туризм. При этом эпидемиологическая ситуация постепенно улучшается. Это значит, что уже сейчас есть возможности поэтапно снимать эти ограничения, и регионы этими возможностями пользуются", - сказал министр экономического развития. По его словам, второй показатель, который анализируем макроэкономическое ведомство, это уровень закрытости региональных экономик.

"Это доля работников в секторах экономики, которые находятся под ограничениями, отнесенные к общему количеству экономически активного населения. В конце апреля индекс закрытости в среднем составлял 28%. То есть 28% рабочих мест находились под теми или иными ограничениями. Сейчас наблюдается устойчивая тенденция к снижению этих показателей, идет рост открытости экономики. На сегодняшний момент под ограничениями находятся уже только 17% рабочих мест, хотя, конечно, это тоже большой показатель", - сказал Решетников.

Решетников сообщил, что Минэкономразвития ожидает снижение ВВП РФ в 2020 году на 5%, рост на 2,8% в 2021 году, но прогноз по 2021 году будет скорректирован с учетом общенационального плана развития экономики. "Мы ожидаем снижение экономики в этом году до 5%. Уменьшится как потребительский, так и инвестиционный спрос", - сказал он.

"В 2021 году пока ожидаем восстановление экономики на 2,8%, но этот прогноз мы сейчас корректируем вверх с учетом мероприятий общенационального плана восстановления экономики, подготовка которого сейчас завершается на площадке правительства", - добавил министр.

Решетников напомнил, что министерство прогнозирует цены на нефть Urals в $31 в 2020 году и $35 в 2021 году. "При этом сразу скажу, что с учетом нашей макроэкономической политики и накопленных резервов даже такой уровень цен на нефть позволяет нам с абсолютной уверенностью говорить о выполнении всех обязательств", - подчеркнул Решетников.

Министр также заявил, что "принятые меры по сохранению занятости позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников". "На текущий год мы закладываем умеренный рост безработицы, в среднем 5,7%", - отметил он. Решетников сообщил, что общая "стоимость" мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов составила на сегодняшний момент 3,3 трлн рублей.

Глава Минэкономразвития также отметил, что министерство предлагает максимально продлить действие принятых решений по мораторию и ограничениям на проверки, а также по продлению принципа "лицензии автоматом" на 2021 год.