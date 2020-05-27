Fitch ухудшило прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году

27 мая. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской экономики на 5% в 2020 году (ранее прогнозировалось снижение на 3,3%), сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). Между тем в 2021 году эксперты Fitch прогнозируют ростРФ на 3%.

Согласно оценкам аналитиков агентства, инфляция в РФ к концу 2020 года составит порядка 3,9%, а на конец 2021 года - 4%. По прогнозам экспертов Fitch, ключевая ставка в России по итогам текущего года окажется на уровне 4,75%, а по итогам следующего года - на отметке 5,50%.

Курс рубля на конец 2020 года ожидается в районе 72 руб./$1, а на конец 2021 года - 70 руб./$1.

Как сообщалось, Fitch ухудшилопадения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%. При этом, как отмечалось в докладе, спад в глобальной экономической активности близок к достижению дна. Негативный пересмотр прогноза отразил ухудшение прогнозов для экономик еврозоны, Великобритании и, что более важно, развивающихся стран (emerging markets) за исключением Китая.

Прогноз средней цены на нефть марки Brent по итогам 2020 года был сохранен аналитиками агентства на уровне $35 за баррель.

Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%, сообщается в докладе. При этом в нем отмечается, что спад в глобальной экономической активности близок к достижению дна. Негативный пересмотр прогноза отражает ухудшение прогнозов для экономик еврозоны, Великобритании и, что более важно, развивающихся стран (emerging markets) за исключением Китая.

Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%). Это отражает поступающие данные, которые указывают на более значительное, чем предполагалось, снижение активности во Франции, Италии и Испании на фоне более жестких ограничений по сравнению с рядом других государств. Аналитики агентства ожидают, что ВВП Испании в 2020 году снизится на 9,6% (по сравнению с 7,5% в апрельском GEO), в Италии - на 9,5% (8%) и во Франции - на 9% (7%).

"Локдаун в Великобритании также, видимо, продлится дольше, чем предполагалось ранее. Учитывая резкое падение ВВП в марте, о котором сообщило Национальное статистическое управление, мы теперь предполагаем, что экономика сократится на 7,8% в этом году (по сравнению с прежним прогнозом 6,3%)", - говорится в отчете.

Fitch ожидает падения в emerging markets (без КНР) в этом году на 4,5% против прогнозировавшихся ранее 1,9%. Наиболее существенно был пересмотрен прогноз для индийской экономики - до падения на 5% в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2021 года), против прежде предполагавшегося роста на 0,8%. Снижение экономики Бразилии пересмотрено до 6% с 4%.

Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП КНР увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6%, японская - на 5%.