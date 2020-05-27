Кризис 2020 г. затронул все строительные компании

27 мая. FINMARKET.RU - Анализ, проведенный ЦСР в рамках спецпроекта, в ходе которого было проведено исследование ситуации на рынке недвижимости и строительства в условиях пандемии COVID-19 и других кризисных явлений, показал, что в целом для отрасли характерны пессимистические настроения относительно финансовых перспектив. Так или иначе,2020 года затронул 10 из 10 строительных компаний, говорится в сообщении, опубликованном ЦСР.

Бизнес указывает на то, что меры поддержки должны предприниматься уже сейчас. Проведенное исследование показало не только высокую востребованность мер государственной поддержки, но и сложности с их получением.

52% застройщиков говорят об увеличении кредитной нагрузки. Помимо темпов снижения ввода в эксплуатацию нового жилья, также наблюдается и сокращение объемов вводимого метража.

Налоговая нагрузка занимает второе место в структуре стоимости квадратного метра жилья. На НДС и страховые взносы приходится 50% от всех налоговых поступлений строительной отрасли. Несмотря на кризисную ситуацию, застройщики часто отмечают возможность роста цен на квартиры.

В итогам исследования прошла онлайн-дискуссия, в которой приняли участие эксперты ЦСР и представители отрасли. Частично ход дискуссии представлен в сообщении ЦСР.

"Очевидно, что отрасль пережила шок. Если смотреть на инерционный сценарий, то загадывать на долгосрочную перспективу что-то сложно. Если же посмотреть на то, что будет, если не предпринимать меры поддержки, то к показателям отрасли, которые были достигнуты к концу 2019 года, мы сможем вернуться только через четыре года".

"Есть посмотреть на выручку и операционную прибыль, то абсолютное большинство компаний – 92% (выручка) и 89% (прибыль) отмечают их снижение и говорят об ухудшении положения дел.

На основе экономики ожиданий, в среднем, рост может составить 3-4%. В настоящий момент "сжатие" спроса является ключевым барьером для восстановления и развития отрасли".

"Мы наблюдаем рост кредитной нагрузки на застройщиков. Это связано, в частности, с переходом на эскроу, потому что теперь требуется брать кредиты, если ты используешь деньги дольщиков. Объективно этот механизм требует настройки. В то же время 55% представителей отрасли говорят о снижении численности сотрудников или заработных плат.

"Если сравнивать стоимость квадратного метра в докризисный и кризисный периоды, то доля налоговой нагрузки сохраняется на уровне 16%. Это важно, так как она опережает такой существенный компонент как расходы по кредитам и займам. В условиях, когда государство старается поддержать строительную отрасль, в том числе стимулируя спрос на покупку жилья, такая весомая роль налоговой нагрузки при формировании цены повышает значимость налоговых льгот как инструмента по стабилизации отрасли".

"Основные востребованные меры поддержки связаны со снижением налоговой нагрузки. Для системообразующих и градообразующих организаций помимо отсрочки налогов также важна льгота на пополнение кредитных средств по ставке 5%. Для МСП также важна льгота по снижению кредитной ставке до 8,5%, а также по снижению совокупных страховых взносов".

"Мы находимся в очень сжатом временном пространстве. Меры поддержки нужны сейчас, а не потом, так как есть риск того, что поддерживать потом будет некого или поддержка будет не актуальна для бизнеса".