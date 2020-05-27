.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Закон о переносе в российскую юрисдикцию разбирательств с участием граждан и юрлиц РФ, находящихся под иносанкциями, принят Госдумой
27 мая 2020 года 09:50
Кризис 2020 г. затронул все строительные компании
|0
Сергей Мальгавко/ТАСС
27 мая. FINMARKET.RU - Анализ, проведенный ЦСР в рамках спецпроекта, в ходе которого было проведено исследование ситуации на рынке недвижимости и строительства в условиях пандемии COVID-19 и других кризисных явлений, показал, что в целом для отрасли характерны пессимистические настроения относительно финансовых перспектив. Так или иначе, кризис 2020 года затронул 10 из 10 строительных компаний, говорится в сообщении, опубликованном ЦСР. Бизнес указывает на то, что меры поддержки должны предприниматься уже сейчас. Проведенное исследование показало не только высокую востребованность мер государственной поддержки, но и сложности с их получением. 52% застройщиков говорят об увеличении кредитной нагрузки. Помимо темпов снижения ввода в эксплуатацию нового жилья, также наблюдается и сокращение объемов вводимого метража. Налоговая нагрузка занимает второе место в структуре стоимости квадратного метра жилья. На НДС и страховые взносы приходится 50% от всех налоговых поступлений строительной отрасли. Несмотря на кризисную ситуацию, застройщики часто отмечают возможность роста цен на квартиры. В итогам исследования прошла онлайн-дискуссия, в которой приняли участие эксперты ЦСР и представители отрасли. Частично ход дискуссии представлен в сообщении ЦСР. Президент ЦСР Александр Синицын "Очевидно, что отрасль пережила шок. Если смотреть на инерционный сценарий, то загадывать на долгосрочную перспективу что-то сложно. Если же посмотреть на то, что будет, если не предпринимать меры поддержки, то к показателям отрасли, которые были достигнуты к концу 2019 года, мы сможем вернуться только через четыре года". Руководитель центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) ЦСР Лора Накорякова "Есть посмотреть на выручку и операционную прибыль, то абсолютное большинство компаний – 92% (выручка) и 89% (прибыль) отмечают их снижение и говорят об ухудшении положения дел. На основе экономики ожиданий, в среднем, рост может составить 3-4%. В настоящий момент "сжатие" спроса является ключевым барьером для восстановления и развития отрасли". Руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР Максим Башкатов "Мы наблюдаем рост кредитной нагрузки на застройщиков. Это связано, в частности, с переходом на эскроу, потому что теперь требуется брать кредиты, если ты используешь деньги дольщиков. Объективно этот механизм требует настройки. В то же время 55% представителей отрасли говорят о снижении численности сотрудников или заработных плат. Руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян "Если сравнивать стоимость квадратного метра в докризисный и кризисный периоды, то доля налоговой нагрузки сохраняется на уровне 16%. Это важно, так как она опережает такой существенный компонент как расходы по кредитам и займам. В условиях, когда государство старается поддержать строительную отрасль, в том числе стимулируя спрос на покупку жилья, такая весомая роль налоговой нагрузки при формировании цены повышает значимость налоговых льгот как инструмента по стабилизации отрасли". Вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова "Основные востребованные меры поддержки связаны со снижением налоговой нагрузки. Для системообразующих и градообразующих организаций помимо отсрочки налогов также важна льгота на пополнение кредитных средств по ставке 5%. Для МСП также важна льгота по снижению кредитной ставке до 8,5%, а также по снижению совокупных страховых взносов". Представитель группы ПИК Дмитрий Тимофеев "Мы находимся в очень сжатом временном пространстве. Меры поддержки нужны сейчас, а не потом, так как есть риск того, что поддерживать потом будет некого или поддержка будет не актуальна для бизнеса".
.
Ключевые слова: РФ, строительство, кризис
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.