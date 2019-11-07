Занятость в МСП сократилась почти на 600 тыс. человек

7 ноября. FINMARKET.RU - В России численность работников в сфере малого и среднего бизнеса (МСП) по сравнению с прошлым октябрем снизилась почти на 600 тыс. и составила 15,4 млн человек. Это следует из данных единого реестра ФНС, пишут "Известия" . Количество предприятий также сократилось - на 116 тыс.

Сильнее всего упала среднесписочная численность сотрудников в малых компаниях - работников стало меньше на 364,9 тыс. человек. Средние фирмы недосчитались 135,9 тыс. сотрудников, а микропредприятия - 67 тыс., следует из данных налоговой. В общей сложностисреднесписочного показателя за последний год составило 567 тыс.

Снижение происходило планомерно: из 12 месяцев не было ни одного, по итогам которого численность работниковпоказала бы позитивную динамику. В Минэкономразвития объяснили это спецификой ведения реестра: информация по занятости в действующих или вновь созданных компаниях ежемесячно не обновляется, в то время как сотрудники предприятий, которые прекратили деятельность, оперативно исключаются из статистики.

Тем не менее по численности субъектов МСП реестр предоставляет актуальную информацию, которая обновляется каждый месяц. По состоянию на октябрь 2019 года по сравнению с октябрем 2018 года прекратили работу 116 тыс. предприятий малого и среднего предпринимательства, следует из ресурса ФНС. При этом ранее в Минэкономразвития "Известиям" сообщали, что с августа 2018 по август 2019 года закрылось 667,9 тыс. фирм.

В ФНС "Известиям" заявили, что одной из причин сокращения числа небольших фирм стало укрупнение предприятий, которое стало возможным благодаря господдержке бизнеса. Меры правительства позволили компаниям расширить производство и, соответственно, увеличить свой штат. После этого фирмы перестали соответствовать критериям средних предприятий, что отразилось на статистике, отметили в налоговой службе.

Снижение числа компаний, а значит, и занятости связано с недоверием бизнеса к мерам господдержки, поспорил сопредседатель бизнес-объединения "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян. Предприниматели настороженно относятся к льготным программам, так как они требуют выхода из тени. Это грозит им в дальнейшем избыточными проверками, а в худшем случае и закрытием бизнеса, отметил эксперт. При этом увеличение налога на добавленную стоимость и установка контрольно-кассовых аппаратов, по его мнению, на динамике не сказались.

Как предположил первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин, на сокращение среднесписочной численности сотрудников малого и среднего предпринимательства могла повлиять цифровизация. Эксперт также отметил, что важную роль в сокращении небольших предприятий сыграли снижение покупательской способности населения и агрессивная политика крупного бизнеса.