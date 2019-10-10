Что угрожает выполнению нацпроекта МСП

10 октября. FINMARKET.RU - Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо. С таким заявлением "Опора России" обратилась к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову, предложившему ранее закрыть доступ к льготам для определенных специалистов. Инициативу "Опоры" поддержали в "Деловой России", пишут "Известия"

При обсуждении законопроекта о самозанятых гарантировалась неизменность условий эксперимента на протяжении 10 лет, после чего многие граждане поверили этому и перешли в правовое поле, напомнил глава "Опоры России" Александр Калинин Антону Силуанову. Если запретить регистрироваться в качестве самозанятых людям определенных профессий, то национальный проект для малых и средних предпринимателей, предусматривающий прирост численности кадров в МСП до 5,8 млн человек, окажется под угрозой срыва. Дело в том, что почти половину этого прироста - 2,4 млн человек - должны обеспечить самозанятые, поясняет Калинин.

Член генсовета "Деловой России" Алексей Рябинин заявил "Известиям", что любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться.

В Минфине на просьбу "Известий" прокомментировать риски срыва нацпроекта по малому бизнесу из-за ужесточения режима для самозанятых сообщили, что решения еще не приняты. Там уточнили, что не отказываются от поддержки предпринимателей: вопрос распространения специального налогового режима для самозанятых на большее число регионов сейчас прорабатывается.

Калинин призвал Минфин распространить успешный налоговый эксперимент на все заинтересованные субъекты России без ограничений по профессиям. В "Опоре России" уверены, что это положительно скажется на микробизнесе, снизит долю теневого предпринимательства и пополнит региональные бюджеты.

Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают на себя и не имеют сотрудников. Их максимальный доход не может превышать 2,4 млн рублей в год. Самозанятые регистрируются в приложении "Мой налог" и платят сбор в размере 4%, если работают с физлицами, и 6% - если с юрлицами и ИП.