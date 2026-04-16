Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1665 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,2265 руб. Было заключено 132667 сделок. Объем торгов составил 193393,12 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,12 руб. за юань.

16 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,28 коп. и составил 11,1665 руб.

Российский рынок акций завершил торги без единой динамики индикаторов на фоне сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на...

Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправку, которая позволяет новым экспортерам до 1 января 2029 г. применять механизм временного периодического таможенного декларирования. Поправка была внесена группой депутатов ко второму чтению законопроекта (N1120507-8) о реестре...

Банк России в настоящее время проводит проверку еще нескольких случаев манипулирования рынком через Telegram-каналы, аналогичных недавнему кейсу PFL Advisors, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин. "У нас есть несколько фактов,...

Россия остается открытой к диалогу в интересах поддержания глобальной энергетической безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Россия остается ответственным участником мирового энергетического рынка, который выполняет свои...

Доля России на мировом рынке подсолнечного масла в 2025/26 сельхозсезоне может сохраниться на уровне прошлого сезона (2024/25) - 38%, заявил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на конференции Масложирового союза в четверг в Москве. "РФ вышла на...

НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО "СК "Согласие -Вита" на уровне AA.ru со стабильным прогнозом, сообщает рейтинговое агентство. На протяжении последних лет "Согласие-Вита" входит во второй десяток страховщиков по величине страховой премии в сегменте life. В 2025...

"Московская биржа" в мае планирует запустить торги фьючерсами на индекс RUONIA, сообщила "Интерфаксу" управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева в кулуарах Биржевого форума. Мосбиржа также планирует 21 апреля запустить торги фьючерсами на бензин...

"Московская биржа" планирует в ближайшие месяцы начать торги фьючерсами на новые криптовалюты, а также вечными фьючерсами на такие активы, сообщила управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева. "В мае мы планируем запустить фьючерсы еще на четыре...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,95 коп. и составил 11,1702 руб. Минимальный курс юаня составил 11,045 руб., максимальный - 11,2225 руб. Было заключено 20205 сделок. Объем торгов составил 50769,21...

Совет директоров "Трубной металлургической компании" по итогам заседания, которое состоялось 16 апреля, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров, на котором в том числе будет рассматриваться вопрос о...

Индия в марте 2026 года импортировала золота на $3,06 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 32% меньше, чем в марте прошлого года, и в 2,4 раза меньше, чем в феврале текущего. Аналитик World Gold Council Кавита Чако...

Минфин и ЦБ РФ так и не пришли к общему мнению по законопроекту, который должен освободить казну от обязанности выставлять оферту миноритарным акционерам, если актив был передан государству по решению суда, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей... читать дальше

Американская Charles Schwab Corp., работающая в сфере финансовых и брокерских услуг, в первом квартале увеличила чистую прибыль и выручку, при этом ее скорректированная прибыль превзошла ожидания рынка, а выручка совпала с прогнозами. Как говорится в пресс-релизе... Как говорится в пресс-релизе... читать дальше

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2025 года показали положительную средневзвешенную доходность по пенсионным накоплениям 14,0% и по пенсионным резервам - 16,2%, говорится в сообщении Банка России. По данным Росстата, инфляция в РФ в 2025 году составила...

ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 11798,75 (+200,98) руб./грамм; на серебро - 192,21 (+4,93) руб./грамм; на платину - 5159,08 (+139,97) руб./грамм; на палладий - 3865,03 (+98,89) руб./грамм.

